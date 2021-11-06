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    首頁　>　社會

    觀落陰分兩種 探元辰宮或往生者

    右圖為示意圖，《靈蹤》表演活動中結合民間信仰「觀落陰」的場景」。（台中國家歌劇院提供） 左圖已故「秀場天王」豬哥亮的么女謝金晶，曾體驗「觀落陰」。（三立提供）

    右圖為示意圖，《靈蹤》表演活動中結合民間信仰「觀落陰」的場景」。（台中國家歌劇院提供） 左圖已故「秀場天王」豬哥亮的么女謝金晶，曾體驗「觀落陰」。（三立提供）

    2021/11/06 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕觀落陰是一種通靈法術，藉由法師或神職者協助，使參與的信眾可以靈魂出竅，到靈界探望往生者，或探看元辰宮檢視自己的命運；台中市沙鹿南天宮陳老師表示，觀落陰是安全的，不會有因觀落陰導致民眾罹患思覺失調症等情況。

    觀落陰分兩種，一種是探元辰宮，就是了解自己的婚姻、財運等個人運勢；另一種是找已故親人。要觀落陰，當事人要親自到場，並具備個人生辰八字及往生者忌日，透過神明下牒文到地府，通知死者與觀落陰者相會。

    陳老師說，很多人因親人去世，心中有罣礙睡不好導致失眠，透過觀落陰，與已故親人相會後，解開心中的結，就可以心無罣礙，一夜好眠。

    雖說每個人都可以觀落陰，但陳老師指出，孕婦、卡到陰或是有精神疾病的人不適合，這部分可透過與民眾的接觸而了解，將這些人排除。

    觀落陰分三個階段，約需三小時。有些人一次就下去了，有些人可能因體質或精神等狀況，一次不行，讓他們上來休息一下後再下去。

    陳老師說，觀落陰皆採團體方式進行，每次約十餘人一起，因為屬於第三空間，參加者須眼蒙黑布，因黑主陰，不過紅布也可以，因為紅避邪。

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