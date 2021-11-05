R22界宗師級駕駛判2年 緩刑5年

羅賓遜Robinson-R22直升機經陳姓機主與士林地檢署協商，轉贈給虎尾科技大學飛機工程系教學。（記者林國賢攝）

2021/11/05 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕貨運業者陳耀庭去年九月駕駛「羅賓遜Robinson-R22」直升機違法飛行，因機械問題降落在新北市淡水住宅區，被依違反民用航空法起訴，陳庭訊稱，已捐出直升機做教學用途，請求輕判；高等法院昨依四十八個非法飛航罪，判陳兩年徒刑、可易科罰金七十二萬元，緩刑五年，須支付公庫一百萬元，可上訴。

非法飛直升機48次

據悉，五十五歲的陳耀庭在台被稱為R22界的宗師級駕駛，已取得澳洲飛行資格，但國內並無合法可飛航的R22直升機，也沒有人員取得檢定證，陳的行為屬違法飛行。

請繼續往下閱讀...

檢方起訴指出，陳耀庭於二○○八年曾因在宜蘭違規駕駛直升機，被判刑二月徒刑確定，去年九月十三日陳又違法飛行，從桃園龜山區駕駛R22直升機載友人沿海邊飛行，降落在新北市淡水區新市鎮住宅區，後來又返航，違法行徑被民眾錄影PO上網。檢警同年十月九日循線查扣該直升機等證物，將陳起訴。

陳在審理時認罪，直升機是他於二○○三年花費三百六十萬元購入，已將直升機捐給國立虎尾科技大學作為學術用途，校方也排定他到校教學日期，承諾不會再犯，請求法官從輕量刑。

士院認為，陳男共犯下四十八次違法飛行，但考量陳男偵審中均承認過錯，且捐贈直升機供教學用，自費前往虎尾科大參與相關教學活動，已盡力彌補過錯，因此依四十八個非法飛航罪各判刑二月，共判陳男兩年徒刑，每天得依三千元易科罰金，緩刑五年，並繳交公庫三百萬元，提供兩百四十小時義務勞務。全案上訴高等法院審理。

高院審理認為，陳耀庭已盡力彌補過錯，改判陳兩年徒刑、可易科罰金七十二萬元，緩刑五年，須支付公庫一百萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法