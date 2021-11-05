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    首頁　>　社會

    兒刺死癌父 恍惚徘徊路邊

    台中地檢署認為他供詞反覆，以涉殺直系尊親屬罪、有逃亡之虞聲請羈押鄧姓男子獲准。（資料照）

    台中地檢署認為他供詞反覆，以涉殺直系尊親屬罪、有逃亡之虞聲請羈押鄧姓男子獲准。（資料照）

    2021/11/05 05:30

    〔記者張瑞楨、何宗翰／台中報導〕台中市烏日區三十多歲鄧姓男子精神狀況不佳，其父罹患癌症末期，平時由姊姊負責照顧鄧男與鄧父，不料本月一日清晨，鄧男疑與父親爭執時，突然情緒爆發，持刀刺殺父親後騎機車逃逸；烏日警方二日見他精神恍惚地徘徊於中市南區的路旁，將他逮捕偵訊，鄧男語無倫次、否認弒父，台中地檢署認為他供詞反覆，以涉殺直系尊親屬罪、有逃亡之虞聲請羈押獲准。

    行凶後逃亡 遭逮語無倫次

    檢方昨相驗解剖鄧父遺體，研判胸口刀傷可能是致命傷，至於鄧男是否罹患精神疾病，仍由檢方釐清中，必要時將囑託醫師鑑定。鄰居說，鄧家十多年前搬到烏日，與鄰居不常往來，家門幾乎都關著，之前曾申請過低收入戶，兩年前鄧父的另一個女兒罹癌過世後，鄧父認為已不需要低收入戶補助，鄰居對他們的家庭情況不甚了解。

    檢警追查，鄧男與父親本月一日疑似起口角，涉隨手持刀猛刺父親多刀，之後騎機車逃逸，姊姊報案並將鄧父送醫，經過急救仍不治。

    鄧男隔天被捕時，已換掉血衣，並將凶刀棄置，但身上仍沾有父親血跡。警方詢問時，他對案發過程說法含糊、或前後不一，甚至不知所云。台中地檢署指出，鄧男觸犯本刑五年以上重罪，且有逃亡等疑慮而聲押，獲台中地院裁定准押。

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