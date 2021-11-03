投資失利女理專 挪用客戶1.8億還債

玉山銀行鳳山分行理專潘佩君挪用客戶款項用來還債，金額高達一億八千萬餘元，玉山銀行遭金管會重罰兩千萬元。（取自Google地圖）

2021/11/03 05:30

〔記者黃佳琳、高嘉和／綜合報導〕玉山銀行鳳山分行四十一歲理專潘佩君因投資失利，竟挪用客戶申購基金等款項用來還債，還製作不實的取款憑條和假配息收益取信客戶，時間長達六年十一個月，被總行查出有異送辦，檢調查出四十一名客戶受害，金額高達一億八千萬餘元，高雄地檢署偵結，依違反銀行法、偽造文書等罪起訴。

玉山銀行遭金管會罰2千萬

玉山銀行鳳山分行理專挪用客戶資金案，去年十一月遭金管會重罰兩千萬元；檢視國內銀行理專裁罰額度紀錄，玉山銀這次受罰金額，僅次於台新銀行理專盜領案的三千萬元，為史上第二高紀錄。

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雄檢指出，潘佩君二○○五年四月進入玉山銀行前鎮分行擔任存匯組行員，二○一一年轉任理財組擔任理財專員，負責銷售玉山銀行代銷的基金、債券、保險、ETF等金融商品。

把客戶的錢轉到自己名下

潘女因投資失利，急需填補財務大洞，乃利用客戶委託其申購基金或代為匯款機會，取得客戶的存摺、印章、金融卡及取款密碼後，再以金融卡約定轉帳、網路銀行轉帳，或以製作不實取款憑條及匯款申請書臨櫃匯款等方式，陸續將客戶帳戶內的存款轉帳、匯款至她個人名下帳戶，或其他遭挪用存款的客戶帳戶內。

潘佩君為隱瞞犯行，再用自己或母親和堂妹的名義，陸續轉小額款項至客戶帳戶內，並於交易明細表上註記基金名稱，讓客戶誤信她有依指示，申購指定基金而獲得配息收益。

一客戶發現短少 揭理專惡行

潘女以為可以瞞天過海，去年卻被客戶查核帳戶內款項時，發現帳目有短少，向分行反應後，經總行調查後確有盜用情形，立即向金管會申報並報案，檢調獲報後，查出從二○一四年起，至少有四十一名客戶受害，遭盜領金額至少達一億八千零卅九萬餘元。

雄檢偵查時，潘女已陸續補回四千兩百七十六萬元給客戶，但仍有一億三千多萬元的帳目無法釐清，她只坦承部分案情，對案情避重就輕，被檢方依違反銀行法、偽造文書等罪起訴。金管會表示，由於玉山銀行該案影響客戶多達四十一位，不僅金額高達一億多元，違規時間長達六年十一個月，核處兩千萬元罰鍰。

此外，金管會主委黃天牧日前在立法院備詢時曾表示，由於銀行、保險等各業的罰鍰上限已修法提高，未來只要金融機構有不法情事且具體事證，「重罰趨勢會延續下去」。

檢調人員到潘女家中查帳。（記者黃佳琳翻攝）

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