平交道柵欄升6秒放下⋯ 消防車遭擊中 衰收9萬罰單

消防車後方遭平交道柵欄打 中，廖姓消防隊員事後收到 強行闖越平交道罰單。 （記者吳昇儒翻攝）

2021/11/03 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局廖姓隊員上月二日駕駛消防車執行公務，行經暖暖街上的平交道，柵欄升起不到六秒竟再次放下，導致消防車後方遭柵欄擊中，柵欄因此斷裂。廖員隨即下車，將斷掉的柵欄交給現場站務人員，分隊事後竟收到罰鍰九萬元的強行闖越平交道罰單。分隊主管指出，已協助隊員申訴，維護同仁權益。

據悉，在暖暖消防分隊任職的廖姓隊員，案發當天正在處理廳舍搬遷勤務，負責將救災車輛開到新分隊停放，但十時三十分路過暖暖街的平交道時，見柵欄升起，前方車輛也在移動，趕緊通過平交道；未料，柵欄升起不到六秒，又再次放下；廖員駕車通過時，柵欄卻砸在車尾斷裂。

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廖員罰鍰9萬 吊駕照

廖員隨即將車停放在安全處，並將斷裂的柵欄撿起，交給現場站務人員，並留下聯絡方式，回分隊後也依規定向上呈報。事後，分隊收到柵欄受損公文，需賠償三千五百元，沒想到隔沒多久，廖員又收到強行闖越平交道罰單，依規定得罰九萬元，並吊扣駕照。

分隊主管協助申訴

廖員剛到分隊任職一年半，原想付錢了事，先到新北市政府交通事件裁決所詢問，工作人員一看是駕駛消防車開罰，且正在執行公務，建議可依規定申訴。

資深消防隊員指出，該輛消防車為消防泡沫水廂車，車身長七米八、寬二米四、高三米三，要駕駛已屬不易，行經狹窄的暖暖街更是困難，且柵欄從升起到降下才間隔六秒，消防車根本無法完全通過，希望相關單位調閱監視器詳查。

資深交通隊員指出，依行車紀錄器顯示，消防車在第二次鈴聲響起前，已經在鐵道中間，依規定應讓它直接通過，貿然開罰較有爭議。

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