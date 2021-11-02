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    首頁　>　社會

    澎湖岸巡上兵是攝狼 偷拍女泳客洗澡

    監視器拍到男子尾隨兩女入 更衣室，警方根據畫面查到 現役岸巡上兵涉案。圖經美 編合成。 （翻攝監視畫面）

    監視器拍到男子尾隨兩女入 更衣室，警方根據畫面查到 現役岸巡上兵涉案。圖經美 編合成。 （翻攝監視畫面）

    2021/11/02 05:30

    潛女更衣室用手機偷拍

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署第七岸巡隊一名蔡姓上兵，日前僅著泳褲光著上身，涉嫌潛入澎湖縣湖西鄉大城北游泳池的女更衣室，以手機伸入隔板下方空隙，偷拍女泳客沐浴，被害人發現花容失色大叫，蔡男穿上黑色T恤逃離現場，岸巡隊依妨害秘密、社會秩序維護法及性騷擾防治法移送檢警偵辦。

    警方查獲 岸巡上兵送辦

    近來澎湖頻傳偷拍狼出沒公共場所，包括馬公山水、隘門沙灘等地公共盥洗室，都傳出狼蹤。

    馬公山水、隘門沙灘傳狼蹤

    據了解，今年九月二十五日晚間，兩名女泳客在大城北游泳池游泳後，相偕前往女更衣室沐浴，隨後一名僅著泳褲的男子尾隨兩人入內，其中一名女泳客發現，隔壁有人在夾板下方伸出手機偷拍，立即驚慌大叫，等兩人用浴巾圍住身體衝出查看，偷拍狼早已逃之夭夭。

    櫃台獲悉報警處理，警方勘驗監視器，發現偷拍狼穿夾腳拖鞋，尾隨兩名女泳客進入女更衣室，再拿手機從更衣室隔板下方空隙偷拍被害人，失風後倉皇逃離現場。隔了約四分鐘，疑似偷拍的男子穿上黑色T恤離開更衣區，到停車場騎機車離開。

    第七岸巡隊︰若屬實不寬貸

    警方循線查獲該名男子為第七岸巡隊蔡姓上兵，第七岸巡隊表示，當日為蔡男休假期間，因涉嫌違反妨害秘密、社會秩序維護法及性騷擾防治法，全案由澎湖地檢署及馬公警分局偵辦，性騷擾申訴部分，移請金馬澎分署性騷擾申訴處理委員會調查，若查證屬實絕不寬貸。

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