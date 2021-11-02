暗夜惡火 花蓮老屋連燒8棟

花蓮市美崙工業區旁八棟木造平房於十月卅一日深夜十一點多傳出火警。（記者王錦義攝）

2021/11/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市美崙工業區旁八棟木造平房十月卅一日深夜十一點多傳出火警，由於現場都是易燃物，火勢猛烈遠在數公里遠即可看見火光，其中一對七旬夫婦受困在後院近二個小時被消防隊救出，所幸只有稍微被濃煙嗆傷沒有生命危險，由於現場許多都是老弱人士，公所昨前往慰問並協助安置暫時住處。

18人無家可歸 公所協助安置

公所指出，花蓮市長魏嘉賢第一時間趕至現場了解現況，並立即啟動「安心為您」服務機制，指示民政課清查住戶資料，社勞課協助安置受災市民，受災十八人當中除二人送醫急救之外，六人依親，十人則由市公所安置在五洲旅館並發放急難救助金；魏嘉賢說，由於土地產權涉及國產署所有，後續安遷救助等流程，視住戶的需求協助申請。

請繼續往下閱讀...

受困後院2小時 7旬夫婦獲救

這起惡火造成八戶十八人無家可歸，由於現場多數住戶屬於弱勢族群，對於火災殘骸廢棄物的清除，魏嘉賢說，等到火災鑑識完成後，再請清潔隊協助清運，有些住戶逃生時只有身上衣物，會由社勞課幫忙找二手衣做為替換。

被救出的鄭姓老翁心有餘悸的說，他們夫妻倆九點多就去睡了，大概快十一點的時候他起來喝水，過沒多久就突然停電，並聞到濃煙味，他往前查看發現客廳外面已經起火，所以就帶著行動不便的妻子往後面跑，躲在後院空地，但被隔壁工廠的鐵皮圍牆阻擋無法逃出，消防隊獲報後從工廠後方鋸開鐵皮，把鄭姓夫妻兩人救出送往醫院。

花蓮縣消防局指出，現場約一排屋齡約四十多年的木造連棟平房，外面包覆鐵皮並加蓋，由起火點向兩側延燒，由於現場太多易燃物加上風勢助長，火勢相當猛烈，消防局派出近四十輛各式消防車、一百多名警、義消人員救助，到凌晨四點才完全撲滅火勢；由於起火的位置為一間私人神壇附近，不排除是老舊電線或是遺留火種等原因造成火災，詳細的起火原因還要進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法