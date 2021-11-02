花蓮市公正街包子店前違停 5個月開3千張罰單

花蓮市公正街包子每到假日吸引大批遊客排隊，造成汽機車在路口違規停車，引發民怨。（記者花孟璟攝）

2021/11/02 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮名店公正街包子前每到假日常有遊客車輛違停，造成市區車流堵塞，花蓮縣警方今年五月十五日起在鬧區的中山路五個路口設置「違規停車科技執法」，迄今約五個月開出七千多張罰單，其中在公正街包子前開出三千多張，且約六成是外地遊客。縣長徐榛蔚昨在縣政總質詢中指出，科技執法已有效降低交通事故，該路段每月交通事故件數平均降低卅九．五％，效果顯著。

5路口科技執法 共開7千張罰單

花蓮縣警察局今年在花蓮市中山路五個路口，包括中山路與中華路／公園路口、中山路與公正街口、中山路與中正路口、中山路與明智街口及中山路與建中街口，共設置七組科技執法設備，以車牌辨識影像技術為基礎，透過影像分析違規態樣，用機器取代人工蒐證取締。

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包子店前違停 6成外地遊客

警方指出，科技執法鏡頭掛在紅綠燈桿上，還會「三六○度轉動」，且汽車、紅黃白牌機車車牌全都在蒐證範圍，只要停車地點包括路口範圍、設有禁止停車或臨時停車標線處所、併排停車佔用車道、黃網線範圍、行人穿越道標線範圍、以及停車時間、位置、方式、車種不依規定地點停車（包括汽車佔用機車停車格、佔用殘障停車格或店家裝卸貨專用收費停車格），一拍到就會開罰。

每月交通事故平均降低39.5％

花蓮縣警察局統計，截至十月廿五日，五個路口共取締七一五三件，外縣市車牌將近六成共三一一六件（五九．二八％）；本地車有二一四○件（四○．七二％）；其中排隊名店公正包子前共取締三一二五件，佔總取締件數四三．六八％。

違規前三名依次是紅線停車四八七四件（罰一千八百元）、停車車種不依規定九四○件（六百以上一千二百元以下罰款）、公車招呼站十公尺內停車五七三件（機車罰九百元至一千二百元、汽車罰一千二百元）；至於罰最高的併排停車二千四百元，警方則以勸導為主，勸導不聽才會開單。

花蓮縣長徐榛蔚昨下午在縣議會施政報告，針對科技執法部份，徐榛蔚說，實施科技執法，中山路交通肇事件數與去年同期相比，肇事總件數從一四七件減少到八十九件，降幅卅九．五％，顯示科技執法效果顯著。

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