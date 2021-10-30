城中城行政調查／消防、工務局5疏失 高市將究責

城中城火災行政調查小組昨公布調查結果，小組報告前先為罹難者默哀。（記者李惠洲攝）

2021/10/30 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄城中城惡火行政調查報告昨出爐，確認是1樓郭男居住的套房起火，加上住戶違規停車，且現場防火門多有毀損或遺失，致大火一發不可收拾，屬人為致災；另市府消防局、工務局行政積極度不足有缺失，像消防局檢查人員安檢受阻，並沒請求其他機關協助。

1年內落實改善措施

高市副市長林欽榮指出，會依據調查追究行政責任，1年內落實各項改善措施。

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行政調查報告指出，經履勘現場並參閱相關資料，確實是1樓郭姓男子居住套房內起火，1到6樓多閒置空間，並堆積大量易燃裝潢材料，加上住戶違規停車達59輛，致大火一發不可收拾。

調查小組認為，大樓所有權人不依法成立法定管委會，導致公部門難以即時有效介入，但相關機關未積極尋求解方，任由問題繼續存在，難脫因循茍且，並有虧職守。

消防局、工務局有5項缺失，包括消防局人員發現產權複雜，僅從事居家訪視等宣導，而未積極進行專案輔導；實施檢查的消防人員遭拒時，未請求工務、警政等相關機關協助；對未依法成立管理組織的集合住宅，未積極輔導；跨機關間行政聯繫不足，工務局人員接獲消防局移請處理通知後，1個半月後始發函處理；工務局迄今未評估研議公告15層以下的集合住宅辦理公共安全申報。

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