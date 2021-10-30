女調查官宣示主權 公用群組PO夫穿女裝照

女調查官被記申誡，提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認定懲處無誤，判她敗訴。（資料照）

2021/10/30 05:30

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕法務部調查局李姓女調查官，去年和同為調查官的楊姓丈夫鬧不和，竟在丈夫承辦學術研討會的LINE公務群組內，傳送丈夫身著女性睡衣摺棉被，及老公僅穿四角內褲睡覺照片，並影射研討會的賴姓女承辦人是小三；調查局考績會將李女記申誡，李女提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認定懲處無誤，判她敗訴。

判決指出，楊姓調查官去年承辦調查局與某大學聯合舉辦的學術研討會，他在LINE建立研討會群組，楊男的妻子李姓女調查官、該校聯繫窗口的賴女都因業務相關加入群組。

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不料李女卻將與老公的家庭糾爭，鬧上公用群組，去年7、8月間，李女先後將丈夫身著女性絨毛睡衣在摺棉被，及丈夫僅著四角內褲睡覺等照片，貼在公用群組，頗有「宣示主權」意味。

去年9月29日，夫妻又為家事吵架，楊男將李女等人退出群組，隔天李女自行重回群組，公開質問老公「幹嘛把大家踢出去」、「怕什麼，不敢講？」、「怕亂搞被我發現？」、「幹嘛一直退出」、「她還是看得到啊」，隱晦暗示賴女是小三。

記申誡不服 抗罰敗訴

賴女不堪其擾，透過校方向調查局駐區督察反映，督察處簽辦調查後，提報局本部考績會議處，考績會決議予以申誡處分。李女申請復審，遭公務人員保訓會駁回。李女提出行政訴訟，請求撤銷申誡處分。

台北高等行政法院審理後認為，李女言行確實影響調查局業務推動和形象，申誡處分未違法，駁回李女訴求。可上訴。

調查局表示，李姓女調查官公私不分，言行失檢，將私務放在公務群組，引發爭議，行為已影響到調查局及公務員形象。據了解，這對調查官夫婦分隸於不同處站，現仍於原單位任職。

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