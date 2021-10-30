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    跟著眾人打怕被滅口 姊鼓勵他自首

    警方查扣毆打蔣男的棍棒，上面還有血指印。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣毆打蔣男的棍棒，上面還有血指印。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/10/30 05:30

    11打1 良心不安

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔣姓派遣粗工，被陳姓老闆娘與朋友、同事11人活活打死，主嫌還企圖隻手遮天、棄屍了事，20歲盧姓派遣工雖跟著眾人動手，但他良心不安，昨清晨返回住處告訴胞姊此事，胞姊逼他立刻自首，盧男走入中市三分局立德派出所說「我們打死人了」，警方依盧男供詞找到蔣男遺體，陸續拘提9名兇嫌到案，他才鬆口氣說，「如果沒找到這些人，我擔心會被他們報復，下場會很慘（滅口）」。

    姊要他別這樣惡劣

    盧男告訴立德所警察，他不是首惡，但眾人毆打蔣男時，他也跟著同事動手，昨清晨返家時良心不安，他向胞姊吐露此事，姊姊大為憤怒，痛罵他「亂搞、不可以這樣惡劣」，要求他拿出勇氣向警方自首投案，他昨清晨6時30分，獨自前往自首，警方當時尚不知此兇案。

    盧男強調，除姊姊痛斥外，他自首另有一個重要原因，就是他擔心背黑鍋，其他兇手會把責任推給他。

    自首後反鬆一口氣

    立德所聯繫大甲警方，盧男也很配合，如實交代案發地點與過程，昨晚當警方告訴他，涉案人只剩1人尚未到案，盧男才鬆一口氣說，如果這些人沒找到（逮捕到案），很擔心自己會被這群人報復，甚至有生命之危（滅口）。

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