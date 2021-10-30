老闆娘指揮 19歲兒帶頭虐殺員工

蔣姓男子被塞在這輛車的後車廂氣絕亡。（記者張瑞楨翻攝）

2021/10/30 05:30

認為派遣工說公司壞話

〔記者許國楨、張軒哲、張瑞楨／台中報導〕台中市弘旺人力派遣公司老闆娘陳鈺錚因蔣姓員工抱怨薪水被苛扣，竟痛下殺手，前晚教唆兒子與其他員工，共11人毆打凌虐蔣男，將奄奄一息的蔣男塞入汽車後車廂，由馮姓員工與3名女子，載到彰化縣準備棄屍，其中，盧姓與梁姓涉案人良心不安，向警方報案，盧男還說「我們打死人」，員警馳抵彰化，蔣男已氣絕身亡，3名女子則是躺在床上悠哉滑手機，昨夜包括陳女母子共10名嫌犯到案，只剩1人追緝中，台中大甲警分局依傷害致死罪嫌送辦。

伸縮警棍 重擊頭部

警方調查，中市北區的弘旺人力派遣公司，39歲陳姓老闆娘陳鈺錚認為19歲的蔣姓派遣工亂說話，批評公司苛扣薪水，前天傍晚留下蔣男，涉嫌教唆其他員工，徒手或持球棒教訓，陳女的19歲兒子率先施暴，持伸縮警棍朝蔣男頭部重擊，將他打到頭破血流。

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塞在後車廂 氣絕亡

當晚11時許，陳女與員工共11人分乘兩輛車，將蔣男押到中市外埔區一處籃球場繼續凌虐，見守望相助隊巡邏車靠近，眾人誤認是警車，嚇得轉移到麗寶樂園後方一處偏僻小路，持續虐打蔣男至昨凌晨1時許，見蔣男奄奄一息，將他塞入後車廂，交代19歲員工馮男開車，連同馮男的胞姊及兩名女性友人，一起將蔣男載到馮男位在彰化縣埤頭鄉的租屋處，其餘人則鳥獸散去。

3女共犯 悠哉滑手機

4人載著瀕臨死亡的蔣男，卻不緊張，不但開車閒晃，還去買宵夜，昨清晨3時許返回租處，發現蔣男已身亡，4人冷血將遺體搬到客廳，討論如何棄屍，又將遺體搬回後車廂；期間，盧姓、梁姓兩名共犯，良心不安向台中警方自首與報案，台中警方通報彰化縣北斗警方趕去救人，只見蔣男冰冷遺體，被塞在後車廂，3女躺床上悠哉滑著手機，一派輕鬆模樣。

還有1名嫌犯在逃

大甲警方昨晚將陳姓老闆娘母子，平均年齡約20歲的共犯8人（含盧、梁兩人），共10人依傷害致死罪法辦，另於埤頭鄉查扣棒球棍、木棍、鐵條、手機，還有一張蔣男被迫簽名的空白和解書等證物，涉案11人中，僅剩楊姓男嫌犯未到案，警方持續追緝中。

中市弘旺人力派遣公司（左圖）的老闆娘陳鈺錚（右圖）教唆兒子與其他員工虐死蔣姓員工。（記者張瑞楨攝及翻攝）

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