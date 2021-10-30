為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偵查小隊長醉鬧警所 6長官關心 警收8萬8紅包吃案判刑

    宜蘭游姓員警涉縱放人犯，遭判1年徒刑。（記者林敬倫攝）

    宜蘭游姓員警涉縱放人犯，遭判1年徒刑。（記者林敬倫攝）

    2021/10/30 05:30

    公訴罪改成保護管束

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣警蘇澳分局偵查隊邱姓小隊長，擔任宜蘭分局偵查隊小隊長期間喝醉酒，在礁溪分局忠孝派出所與警員游楚喻爆發口角和肢體衝突，游員依妨害公務、傷害及公然侮辱罪，將邱員上銬逮捕，驚動多名刑事主管到場關心；游員事後竟與邱的家屬和解，並收了8萬8000元紅包，還刪除刑事案件報告單內的妨害公務事實，把現行犯解送程序，改作保護管束，游員不僅縱放人犯，也形同吃案；宜蘭地院昨審結，依縱放人犯罪判游員1年徒刑 。

    判決指出，時任宜蘭警察分局偵查隊的邱姓小隊長，2018年10月16日凌晨酒醉搭計程車返家，因喝茫講不出地址，運將把他載到忠孝派出所，值班警員游楚喻要邱員拿證件，邱拒絕與游員起口角，並發生肢體衝突，邱還以3、5字經辱罵，游員依涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱罪，將邱壓制上銬逮捕進派出所。

    當時，忠孝派出所陳姓副所長與美城派出所李姓所長到場協助，時任礁溪分局王姓偵查隊長、宜蘭分局吳姓偵查隊長、刑大許姓及黃姓副大隊長都到場關心。

    2警改筆錄 另案偵辦

    游姓警員、陳姓副所長分別對邱男製作2次筆錄，事由皆為妨害公務、傷害及公然侮辱，但游員卻就傷害、公然侮辱，與邱員哥哥商討以8萬8000元和解，並刪除刑事案件報告單中記載妨害公務的犯罪事實，把現行犯解送程序，改作保護管束程序。

    再由時任礁溪分局的王姓偵查隊長，指示葉姓偵查佐（2人另分案偵辦），對邱、游另製作傷害及公然侮辱罪筆錄，敘明施以保護管束，並由游製作執行保護管束通知書及職務報告後，釋放邱員。

    法院審理時，游員對犯行坦承不諱，法官認為，游員身為員警知法犯法，敗壞風紀，因此判刑。

    鬧事小隊長仍在職

    宜縣警局表示，游員現為三星分局大洲派出所警員，收到判決書後將報署辦理停職。至於邱姓小隊長，事發後被記申誡2次，目前是蘇澳分局偵查隊小隊長，因身體因素請假近1年，所涉犯的妨害公務、傷害及公然侮辱，檢方偵辦中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播