偵查小隊長醉鬧警所 6長官關心 警收8萬8紅包吃案判刑

宜蘭游姓員警涉縱放人犯，遭判1年徒刑。（記者林敬倫攝）

2021/10/30 05:30

公訴罪改成保護管束

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣警蘇澳分局偵查隊邱姓小隊長，擔任宜蘭分局偵查隊小隊長期間喝醉酒，在礁溪分局忠孝派出所與警員游楚喻爆發口角和肢體衝突，游員依妨害公務、傷害及公然侮辱罪，將邱員上銬逮捕，驚動多名刑事主管到場關心；游員事後竟與邱的家屬和解，並收了8萬8000元紅包，還刪除刑事案件報告單內的妨害公務事實，把現行犯解送程序，改作保護管束，游員不僅縱放人犯，也形同吃案；宜蘭地院昨審結，依縱放人犯罪判游員1年徒刑 。

判決指出，時任宜蘭警察分局偵查隊的邱姓小隊長，2018年10月16日凌晨酒醉搭計程車返家，因喝茫講不出地址，運將把他載到忠孝派出所，值班警員游楚喻要邱員拿證件，邱拒絕與游員起口角，並發生肢體衝突，邱還以3、5字經辱罵，游員依涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱罪，將邱壓制上銬逮捕進派出所。

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當時，忠孝派出所陳姓副所長與美城派出所李姓所長到場協助，時任礁溪分局王姓偵查隊長、宜蘭分局吳姓偵查隊長、刑大許姓及黃姓副大隊長都到場關心。

2警改筆錄 另案偵辦

游姓警員、陳姓副所長分別對邱男製作2次筆錄，事由皆為妨害公務、傷害及公然侮辱，但游員卻就傷害、公然侮辱，與邱員哥哥商討以8萬8000元和解，並刪除刑事案件報告單中記載妨害公務的犯罪事實，把現行犯解送程序，改作保護管束程序。

再由時任礁溪分局的王姓偵查隊長，指示葉姓偵查佐（2人另分案偵辦），對邱、游另製作傷害及公然侮辱罪筆錄，敘明施以保護管束，並由游製作執行保護管束通知書及職務報告後，釋放邱員。

法院審理時，游員對犯行坦承不諱，法官認為，游員身為員警知法犯法，敗壞風紀，因此判刑。

鬧事小隊長仍在職

宜縣警局表示，游員現為三星分局大洲派出所警員，收到判決書後將報署辦理停職。至於邱姓小隊長，事發後被記申誡2次，目前是蘇澳分局偵查隊小隊長，因身體因素請假近1年，所涉犯的妨害公務、傷害及公然侮辱，檢方偵辦中。

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