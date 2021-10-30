「股票暴跌情緒失控」北市刑大特警 當街搶外送員餐點

台北市刑警大隊特勤中隊負責支援重大刑案攻堅、辦案，是警界最精銳的打擊部隊之一。（圖中人物非肇事當事人，記者劉慶侯攝及翻攝）

2021/10/30 05:30

才上精神科求診

當晚急性思覺失調

〔記者劉慶侯、楊心慧／台北報導〕隸屬台北市刑警大隊的特勤中隊傳出重大警紀事件！27歲陳姓特勤警員近期疑因投資的股票慘跌，上月23日到醫院精神科求診，當天晚間就因急性思覺失調、情緒突然失控，先和計程車司機發生衝突，隨後在街頭搶奪外送員遞送的物品。北市警大同分局循線追查，發現陳員已被家人送醫治療，警詢後依搶奪罪將陳員函送偵辦。

警方表示，陳員服務警職約7年，原在中正二分局擔任巡邏警員，他體能極佳，3、4年前通過北市刑大特勤中隊人員甄試，獲調派刑大特勤中隊執勤。

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陳員上月22、23日突以身體不適請病假，上月23日晚間9時歸隊，值班人員與他閒聊，查覺有語無倫次及精神不濟情況，對談中還提及：「若我在大隊出事，長官會如何處置？」。中隊長直覺有異，立即指派同僚陪伴返回職務宿舍休息。

兩人搭乘UBER計程車途中，陳員突然要求司機加速尾隨前方一名快遞員的機車，並表明警察身份，司機認為他的諸多指示和要求不妥拒絕，雙方發生口角衝突，陳員同僚見狀只得先安撫司機情緒。

不料陳員趁司機臨停，突然衝下車，將騎車經過北市長安西路的林姓外送員，猛力拉往旁邊巷弄的一棟大樓樓梯間，徒手強搶對方外送餐點，隨後折返計程車，再搭車回職務宿舍。

林姓外送員受到驚嚇，又擔心餐點無法交付顧客被投訴，立即向大同警分局建成派出所報案。

被家人送醫治療

警依搶奪罪函辦

陳員家屬得知發生事端，隔天一早就將他送醫，警方查出陳員身份，確認精神況狀穩定後前去醫院做筆錄。

據警方側面向陳員家屬了解，陳員近期疑因投資股票暴跌，情緒起伏頗大，家人才要求他請假，就是為了帶他去精神科醫院求診，醫生還開立診斷書，未料仍發生事端。

刑警大隊表示，陳員案發時是因急性思覺失調，本月15日仍移送士林地檢署偵辦。警方雖向林姓外送員說明原因，對方認為陳員態度不佳，堅持不願和解。警方已將陳員列關懷輔導對象，視情況予以汰退歸建原單位。

談和解他在吃鹽酥雞

外送員轟不適任警察

林姓外送員昨則和北市議員洪健益開記者會，控訴事發後對方律師要求簽和解書，陳員卻在旁吃鹽酥雞，感受不到其歉意，質疑他根本不適任警察。

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