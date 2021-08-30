自由日日shoot》遏止大麻危害 法務部︰不除罪

大麻尚未在我國合法化， 法務部：大麻及其相類製品的毒品 不會降級。圖為示意圖。（資料照）

2021/08/30 05:30

〔記者王定傳、邱芷柔／綜合報導〕不肖集團將大麻摻入電子煙的煙油販售，殘害青少年身心，法務部官員昨表示，大麻尚未在我國合法化，將請高檢署與司法警察機關會同教育部，全力查緝販售大麻及大麻電子煙深入校園情形，且從2019年開始，只要查獲吸食毒品者，都會加驗大麻反應，希望藉此追出販毒源頭，遏止大麻危害國人健康。

法務部官員指出，使用的電子煙內若含有大麻成分，或超過四氫大麻酚（THC）的10ppm容許值，就有可能違反毒品危害防制條例，我國目前並無條件及規劃將大麻除罪化。

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日前有民眾在行政院國發會「公共政策網路參與平台」發起一則連署案，希望法務部提案修改「毒品危害防制條例」，調降大麻及其相類製品的毒品分級，並調整大麻製品中四氫大麻酚含量的容許值，法務部回應「不予採納，無後續規劃」。

法務部駁回指出，近期屢屢查獲種植大宗大麻案件，顯示犯罪組織藉由種植大麻獲利，一旦將大麻及其相類製品改列第4級毒品，並放寬大麻製品中四氫大麻酚含量容許值，社會大眾會認為政府放任施用大麻，大麻濫用情形將更嚴重，進而衍生其他犯罪問題。

衛福部跨部會動員 從邊境攔檢

更何況，法務部於2016年間曾召開毒品審議委員會會議，結論認為，施用大麻確實具有成癮性，且從我國醫療院所通報藥物濫用者使用統計，及檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件的非尿液檢體統計，均顯示大麻仍有濫用趨勢，並對人體有危害性，且一般國民仍無法接受大麻調降至第3級毒品。

國健署則指出，為防制電子煙危害，衛福部跨部會動員，從邊境攔檢、溯源追查、流通稽查、監控管理、宣導傳播及戒治輔導等各方面著手。

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