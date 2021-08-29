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    老婆臉書公審挨告 法官感性判決無罪

    老婆臉書公審老公挨告。（取自臉書社團「爆廢公社」）

    老婆臉書公審老公挨告。（取自臉書社團「爆廢公社」）

    2021/08/29 05:30

    5700字判決文 剖析案件

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣楊姓人妻不滿吳姓丈夫的硬碟裡，保有和陳姓前女友的性愛影片，氣得在臉書社團「爆廢公社」公審丈夫「不刪除跟前女友的性愛影片是什麼意思？翻出和陳小姐的性愛影片打手槍？」丈夫控妻誹謗。一審判楊女拘役40日，但二審法官以感性筆觸寫了5700字判決書，認為楊女在乎此事，是情感世界中的常情，貼文只是表達委屈、於網路尋求安慰，沒有誹謗惡意，改判無罪；二審判決獲三審支持，全案無罪確定。

    楊女去年9月在「爆廢公社」和丈夫臉書，撰文質問丈夫後，吳男怒告妻子誹謗。彰化地院簡易庭開庭時，楊女否認有誹謗犯意，強調她說的都是事實；法官認為事涉私德，與公共利益無關，認定構成誹謗罪，並以楊女拒絕道歉，犯後態度欠佳，判處拘役40日、可易科罰金。

    楊女上訴，彰化地院合議庭推翻一審判決。二審判決指出，前男女朋友是感情世界中最扯不清、理還亂的奇妙關係，不論是藉由懷念過去來逃避現實，或是對前階段情感尚未釋懷，此種「事後偶爾的騷動」在感情人生中，不論是他或她都可能受此困擾。

    網路上尋求安慰 無誹謗犯意

    二審法官認為，楊女要求「你把她所有東西毀掉」，吳男答覆「我保證不再看，但毀掉我不要」，顯示楊女有可確信為真的理由，配偶都會在意另一方與前任的合照或親密影片，甚至把「前任」視為假想敵、情敵；楊女是對於吳男仍不捨揮別與前女友舊回憶的行為，發文表達委屈、尋求安慰之情，沒有誹謗犯意與真實惡意，判決無罪。

    案經彰化地檢署上訴，台中高分院認為，二審已詳細說明改判無罪的理由，沒有明顯瑕疵，駁回上訴，楊女確定無罪。

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