阿伯街頭幫拍正妹 網搜起底是性侵狼

阿伯隨後又一路跟拍，還拍攝兩女的汽車車牌，又拒不刪除，引起長髮正妹的警戒。（翻攝自Dcard）

2021/08/29 05:30

跟拍800多張 還想約拍廣告

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名年輕女子一週前與外型亮麗的正妹好友，一起逛台中市知名的勤美綠園道，一名拿著單眼照相機的阿伯過來搭訕，還一路尾隨拍了800多張照片，兩人原以為阿伯是攝影愛好者，不料返家後使用鍵盤手問谷歌大神（Google搜尋），發現2004年的一則新聞報導，以拍攝廣告為由性侵女子的「專業攝影師」姓名，竟與阿伯名字相同，而且阿伯後來也傳訊約正妹好友拍廣告，正妹反問他是不是報導中的攝影師？阿伯已讀不回，並立刻將LINE改名。

詢問是否那個人 立刻已讀不回

她們上網路社群Dcard發文，提醒女性提防。台中市警局第一分局表示，尚未接獲民眾報案，但分局十分重視，已責請民權派出所加強巡邏，同時呼籲民眾遇陌生人搭訕，要做好自我保護措施、提高警覺。

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女網友撰文說，60多歲阿伯拿著數位照相機來搭訕，出示相機內照片，原來阿伯偷偷拍她們，她們當時以為阿伯只是熱心罷了；阿伯又拿出大型重機車的駕照攀談、交換LINE，要把照片傳給她們，之後繼續尾隨拍照，事後也果真傳了30多張給她的正妹友人。正妹發現阿伯拍了她們的汽車車牌，認為不妥，要求阿伯刪除，阿伯沒刪，還說當天幫她們拍了800多張照片。

正妹覺得更怪，用阿伯LINE上面的名字「林XX」搜尋，出現一則新聞報導「警方昨天逮捕一名打著專業攝影師名號，誘惑年輕女子拍裸照甚至性侵害的男子，並在他的住處取出大批裸照」，由於新聞中性侵犯的名字與阿伯相同，兩人幾乎嚇呆。

她們上網提醒大家注意後，網友又提供2019年彰化地院的判決「被告強制猥褻女子，判刑6月、得易科罰金」，被告名字也與阿伯相同。

本月26日，阿伯又傳訊息給正妹，要約她拍平面廣告，正妹反傳新聞報導質問「這是你嗎？」阿伯已讀不回，並將LINE改名。正妹說，以為他只是愛拍照，沒想到這都是他的手法，所以發出來讓大家知道，不要再有人被騙。

阿伯偷拍正妹，出示相機內的照片搭訕。（翻攝自Dcard）

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