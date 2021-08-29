詐1人判7月 共537案 車手頭 判關7年

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2021/08/29 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕張姓女子與林姓男子加入詐騙集團，各自擔任車手頭、收集人頭帳戶，該詐團行騙全國，被害人高達537人，遭詐金額數千到10餘萬元不等，桃園地院將2人各依537件共同犯詐欺取財罪，每案判刑7月，合併執行7年徒刑，同時追徵張女犯罪所得折合台幣34萬餘元、林男78萬餘元。

張女、林男於2011年加入以「權哥」為首的詐騙集團，張女擔任車手頭，負責收取成員收集到的人頭帳戶、提款卡、手機、易付卡，詐騙得手後指揮車手至各地提款，再將錢匯給在中國上海的權哥，每月可獲報酬1萬人民幣（約新台幣4.3萬元）。

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林男負責收集人頭帳戶，每個帳戶可賺800人民幣（約新台幣3448元）。

判決指出，此詐團分工細密，上游以網購作業疏失須解除分期付款等由，打電話要被害人到ATM前依指示操作匯款，將帳戶內存款轉到人頭帳戶。被害人事後報警，警方逮捕多名詐團成員，清查被害人達537人，桃園地檢署將張女、林男起訴。

桃園地院審理認定，張女、林男正值青壯，不思循正途賺錢，加入詐騙集團行騙，嚴重危害社會治安、被害人數眾多，不宜輕縱，念2人已認罪，依537件共同犯詐欺取財罪各判刑7月，合併應執行7年徒刑，不得易科罰金。可上訴。

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