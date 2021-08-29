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    首頁　>　社會

    父母失職還給高額補償 法界：不符比例原則

    資料照

    資料照

    2021/08/29 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕政府為了保護犯罪被害人與照顧被害人遺屬，依犯罪被害人保護法規定，由國家先支付補償金給犯罪被害人或家屬，再向加害人索討。

    律師蔡家豪表示，依往例若被害人或其家屬有過失，犯罪被害人補償金審議委員會大多不給予補償金，本案陳姓夫婦把小孩託給保母照顧後，不聞不問，連小孩生病還是在保母要求下才帶小孩去就醫，之後又不理會，一、二審審議委員皆一致認為陳姓父母未善盡養護兒子義務，顯有過失。

    律師：依往例 不會給

    蔡家豪說，二審覆審委員既然也認為陳姓夫婦有過失，從而認定給付全額200萬元不符社會期待，卻只酌減一點，根本不符比例原則，未免也給得太大方了。

    蔡家豪表示，覆審其實沒有實質調查權，而是根據一審審議會的決議進行書面審查，未詢問保母和陳姓夫婦，只是片面依據書面資料進行審核，比起法院判決，無法面面俱到。

    納稅人血汗錢代墊 應謹慎

    他認為，雖然這筆錢是由國家先發放給被害人家屬，待將來法院判決若認覆審給太多，檢方仍可以向加害人追討；但依過往經驗，加害人大多無力清償，這筆錢有可能討不回來而成為呆帳。

    律師認為，152萬元是由納稅人的血汗錢代墊，若考慮到高比例加害人往往無力清償的前提下，覆審委員會應該更謹慎審查，否則恐將排擠真正需要補償的被害人經費。

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