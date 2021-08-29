高檢：基檢3理由2項認定有誤

高檢署近日決議支付陳姓夫婦被害人補償金152萬元。（資料照）

2021/08/29 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕3歲兒子遭保母虐死的基隆市陳姓夫婦，申請犯罪被害人補償金一案，基隆地檢署審議後決議駁回，但高檢署翻盤同意發放152萬元補償金確定，基檢只能買單、無從上訴救濟。對此，高檢署昨回應表示，基檢初審認為不應賠償的3項理由有2項錯誤，覆審委員會因此認為補償約7成較合適。

救助金與補償金不相干

基隆地檢署審議委員會駁回申請的理由有三：夫婦已先領社會福利救助金，不應重複請領；夫婦雖請求兒子成年後的扶養義務費，但夫婦也省付兒子3歲至20歲這17年的養育費，應扯平；夫婦3個月未探視兒子還積欠托育費，顯示親子情感連結低，沒有慰撫金的基礎。

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已酌減發放補償金

高檢署覆審委員會審查認為，社會福利救助金與犯罪被害人補償金是兩回事，不能相互替代，只有在加害人、保險、緊急補償金先行賠償後，才能折抵補償金，基檢的認知有誤；兒子若能成年，應付給雙親扶養費，與雙親所要付的育兒費，屬不同項目，不得合併計算或相互抵消；陳姓

夫婦疏於照顧兒子，感情連結低，覆審會認同此點。

覆審會因此認為，基檢的3項理由中，有2項認定有誤，因此認為補償152萬元較妥適，例如夫妻請求慰撫金40萬元，即減為7成的28萬元，並非親子情感連結低，就完全不予補償。覆審會認為，覆審結果對夫婦而言是一種處分，若陳姓夫婦不服，可提起行政訴訟；基檢非受處分人，因此無權救濟。

基檢非受處分人 無權救濟

地檢署平均每年給付的補償金約2.9億元至4.9億元，之後會代位向加害人求償，但往年的回收率僅3%至5%，去年檢方強力追討，提高到11%。

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