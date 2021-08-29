放任兒遭保母虐死 狠父母仍獲百餘萬補償金／基層檢轟上級亂撒錢

劉姓保母（右圖）與其張姓丈夫（左圖），去年9月間，虐死陳姓夫婦的3歲兒子。高檢署（大圖）近日決議支付陳姓夫婦被害人補償金152萬元。（記者林嘉東翻攝）

2021/08/29 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕一名陳姓男子的3歲兒子去年遭保母凌虐致死，保母夫婦已遭起訴，陳姓夫婦向基隆地檢署申請犯罪被害人補償金200萬元，檢方認為這對父母把孩子交給保母後不聞不問，且積欠保母費，根本未盡父母之責，駁回所請，但高檢署覆審後僅小減，仍決議支付陳姓夫婦152萬元確定；基層檢方直言不可思議，質疑高檢署亂撒錢。

陳男去年5月將3歲兒子委託劉姓保母與其張姓丈夫全天候照顧，去年9月遭劉、張凌虐致死，檢方偵查期間，陳姓夫婦就向基檢申請殯葬費，檢方先支付30萬元殯葬與急難救助金給他們。案件起訴後，陳姓夫婦提起附帶民事求償，等不及判決又馬上向基檢請求200萬元包括扶養金、精神慰撫金在內的補償金。

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父母有疏失 基檢駁回申請

基檢審議委員會發覺，陳姓夫婦去年5月將孩子交給保母後，就不聞不問，僅有一次在保母力催下才帶去看病，接著到孩子死亡前，長達3個月均未理會，且有1個月保母費未付。

基檢審議，案發後陳姓夫婦已獲各界慰問金64萬餘元（包含檢方先給的30萬元），2人經濟狀況沒問題，加上自身未善盡保護養育兒子之責，決議駁回申請；陳姓夫婦申請覆審。

高檢署覆審委員會雖認為陳姓夫婦未善盡保護、養育兒子義務，支付全額200萬元不妥，但僅「薄懲」，仍同意支付高達152萬元；加上之前已領走30萬元暫時補償金，等於檢方總共要給付182萬元。

高檢酌減 同意付152萬

被害人補償金是由地檢署以緩起訴金支應，受疫情開庭大減影響，基檢處分金銳減，152萬元數額不小，令基層檢方萬分無奈。

基層並說，覆審委員會不支持一審審議委員會的決議，逆轉決議支付補償金額，相當罕見；即使仍要支付，也無法理解為何酌減比例如此之低，仍要給予這對不負責任的父母這麼多補償金。

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