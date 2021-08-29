《雲林》幼兒園師母子暫離險境 肇禍駕駛交保

雲林縣水林鄉重大車禍造成兩死兩傷，女教師轎車被撞翻覆。 （記者詹士弘翻攝）

2021/08/29 05:30

〔記者林國賢、詹士弘、王善嬿／綜合報導〕雲林縣水林鄉幼兒園林姓女老師1家4口2死2傷車禍，女教師與小兒子手術順利，生命跡象穩定，已轉一般病房；與林女發生擦撞另1車黃姓駕駛人被警方依過失致死罪函送法辦，雲林地檢署檢察官複訊後，諭令5萬元交保。

林姓幼兒園女教師前天開車載3名未成年兒子外出途中發生車禍，14歲大兒子、13歲二兒子摔出車外傷重不治；9歲小兒子右前臂骨折、組織斷裂，前晚進行截肢手術，術後脫離險境、恢復意識，昨轉至一般病房後續治療。林姓女教師因鼻樑骨骨折、臉部撕裂傷，前天深夜接受鼻樑骨及臉部修復手術，昨凌晨完成手術，也轉送一般病房照護，生命徵象穩定。

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雲林縣政府社會處長林文志表示，縣府除全力協助林家喪葬、醫療等費用外，林母在短期間遭逢巨變，將安排心理輔導，劉小弟復健、就學也會全力協助，另水林鄉公所將設置捐款專戶匯集各界愛心協助林家。

林女丈夫去年因病死亡，她獨力扶養3名兒子與照顧年邁婆婆，在同事與親友鼓勵下，慢慢走出喪夫之痛，卻又遭遇車劫，失去2個兒子，處境讓人鼻酸。

雲林縣警察局副局長林振華、北港警分局長顏偉丞等相關單位人員昨天重返車禍現場勘驗，車禍原因經初步研判可能因未注意車前狀況及未依規定讓車，已將黃男依過失致死罪函送法辦，雲林地檢署檢察官複訊後諭令5萬元交保，雲檢也將相驗確認2個兒子的死因。

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