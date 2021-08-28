毒蟲搶超商 店員從屋內打到屋外

新北市新莊副都心重畫區內一間超商昨凌晨傳出超商搶案，林姓毒蟲持刀刺傷楊姓店員，搶劫悠遊卡、一卡通與禮卷後得手，新莊警方迅速逮獲林嫌（中）。（記者吳仁捷翻攝）

2021/08/28 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕過去多次犯下毒品罪的47歲男子林志宏，昨凌晨到新莊區一間超商內吃泡麵，還「裝熱」與大夜班楊姓店員攀聊，吃完麵後變臉掏出美工刀要高呼「搶劫」，身高182公分、壯碩的35歲楊男與他扭打，從店內搏鬥到店外，楊的胸口和左手被劃傷3刀，林則搶走3500元財物逃逸；警方根據搶匪國字臉、左手包紮等特徵，4小時後在附近逮捕林嫌，依強盜、傷害罪送辦。

林嫌昨凌晨3時許，拿著一袋塑膠袋進入超商，與楊男打招呼、攀談，同時買了1碗泡麵、1瓶飲料，坐在店內食用。半小時後林走出超商，不到3分鐘又回店走到櫃檯旁，楊以為他要拿衛生紙，未料林持美工刀大喊「搶劫，拿錢出來，不然報警啊！」

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店員身中3刀 下回不敢了

收銀台下方原本備有一支甩棍，但楊來不及拿取就被林推開，楊徒手與林扭打，2人從店內打到店外的隔壁住宅前，混亂間楊被刀劃傷，林衝回超商櫃檯搶走禮券、悠遊卡、一卡通等物逃逸。警方獲報趕來將楊送醫，幸僅皮肉傷。

警方迅速鎖定轄區毒蟲林男，查出他前天晚間就曾到超商勘查，行搶逃至三重、再返回新莊，頭前派出所沿街追查，在街頭逮獲林嫌。

負傷的楊男心有餘悸地說，以後不會再冒險跟搶匪搏鬥；警方也呼籲，不要貿然與搶匪肉搏反抗，若遇搶，宜先假意配合，再伺機報警較妥當。

林姓毒蟲（右）持刀搶劫，楊姓店員抵抗扭打。（記者吳仁捷翻攝）

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