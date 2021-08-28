富商吸毒淪階下囚嘆：兒連婚禮都不讓我去

莊姓男子（中）因缺錢吸毒，搶走中風婦人的金項鍊，最後被警方逮捕。（記者王捷攝）

2021/08/28 05:30

曾月入百萬

沾毒全毀了

〔記者王捷／台南報導〕60歲莊姓男子（見圖左，記者王捷攝）曾是月入百萬元的老闆，1990年代他靠家中的養殖事業日進斗金，卻因沾上海洛因毒品敗光家產，近來他又缺錢買毒，竟涉嫌搶劫8旬中風老婦人的金項鍊，台南市警二分局在1小時內破案；莊男被捕後落寞地說，因為戒不掉毒癮，人生有3分之1時間都是在監獄度過，出獄4年來不僅被趕出家門，連兒子的婚禮也不讓他參加，這是他這輩子最後悔的事。莊男送辦後，被台南地院裁定收押。

6旬翁 人生1/3蹲苦牢

莊男4年前出獄，雖想重回熟悉的海產養殖業，但因為有走私前科不能出海，只能在岸邊串蚵殼，日賺數百元，晚上睡蚵棚，同事都不曉得他曾是水產養殖業的「頭家」。莊男說，從小跟著父親養蚵，20出頭就月收破百萬，未料某日沾染海洛因毒品後，從此跌落深淵。

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又打劫想買毒 收押

因為吸毒，莊男進入黑暗人生，曾走私香菸牟利，且短短不到5年就敗光家產，走私被捕入獄後，妻子和他離婚，2個孩子也只能託給胞弟照顧。

莊男出獄後戒不掉毒品，還成了小藥頭，因販毒又被判刑20年，直到4年前出獄。

莊的兒子已成年，不願認他這個父親，胞弟看他沒改過，也不讓他回家。本月26日下午，他騎單車到市區找人借錢買毒，躲雨時，發現一名婦人坐在輪椅上落單，涉嫌搶走老婦人頸上的金項鍊，但很快就被警方逮捕，他交出金項鍊，承認犯案，表示很後悔，但已來不及，不僅遭收押，還要再次面臨牢獄生活。

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