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    金融起家 擅以小搏大 多次大起大落

    如興董事長陳仕修。（資料照）

    如興董事長陳仕修。（資料照）

    2021/08/28 05:30

    〔記者陳柔蓁／特稿〕如興公司董事長陳仕修出身華爾街投資銀行，善用財務槓桿與金融工程等金錢的魔術，以小搏大獲得超額報酬。

    陳仕修早年投身資訊業，2000年網路泡沫時雖負債上億，2003年又遇到台灣首次大規模傳染病SARS，看似雪上加霜的情境，他卻找到東山再起的可能，在房價重挫6成時，向銀行借款買下百間房，5年後賣出順利償債。

    陳仕修曾在會計師事務所參與整頓台灣大大小小十餘家公司，功力在併購圈頗負盛名，2008年金融海嘯時，陳仕修發現每股虧損超過4元、股價剩3元的老牌牛仔褲公司如興，便花1億元向如興前董事長陳信宏買下如興3成股份，2009年陳仕修以偉豪投資代表人身分出任如興董事長，正式從資本市場幕後走到舞台上。

    陳仕修為市場所矚目，是因發動併購規模大如興數倍的牛仔褲同業香港玖地集團，陳仕修總說是要爭取全球10%的牛仔褲市佔率，而玖地為何需要如興？他表示，因能提供玖地創新能量及管理技術。

    為拿下玖地，陳仕修到處募資，最終以130億買下香港玖地集團，但併入玖地的如興，隔年營收雖成長76.5%、獲利卻年減逾145%，股價更自18元下探最低不到8元，未見併購效益，是這次金管會發難的原因。陳仕修曾在媒體保證不會讓國發基金賠錢出場，這次他對玖地究竟是逢低買進失敗，或有其他計畫，有待查明。

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