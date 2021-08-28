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    首頁　>　社會

    騙過金管會併購中資 害公司慘虧3.7億／牛仔褲大王陳仕修起訴

    如興董事長陳仕修（見圖）等公司3高層，被依特別背信等罪起訴。（資料照）

    如興董事長陳仕修（見圖）等公司3高層，被依特別背信等罪起訴。（資料照）

    2021/08/28 05:30

    如興併購中國玖地傳弊案

    〔記者錢利忠／台北報導〕上市紡織大廠如興公司併購中國玖地案，台北地檢署查出如興董事長陳仕修為收購案而申請增資及發行新股，3度被金管會認定未公布收購預估綜效，要求補正資料，陳仕修為求過關，涉嫌隱匿併購案，藉出售虧損子公司以拉高未來淨利等情況，騙過金管會同意其辦理增資，昨依違反證券交易法之特別背信等罪嫌，起訴陳仕修、如興財會部副總經理徐仲榮、法務及投資部經理黃詩萍等3人。

    瞞虧損拉高淨利 拚增資

    專營牛仔褲製造加工的如興公司併購中國玖地案，3年前就遭外界質疑有弊端。檢方偵辦查出，如興為擴大營運規模，2015年9月召開董事會，公布以不超過3億8760萬美元價格，向如興總經理孫瑒（通緝中）所持有的JD 控股公司，收購其旗下持有中國玖地100%股權的JD BVI公司，及另家子公司Tooku BVI。

    為支付收購案所需款項，陳仕修透過現金增資方式，向金管會申請以每股17.8元價格發行7億股新股，總募資金額達124.6億元。但金管會認為，如興未於公開說明書具體說明此項收購的未來預期綜效，3度要求補正資料。

    檢方指控，陳仕修等人為求過關，以兩面手法欺騙金管會，先隱匿JD BVI出售旗下出現重大虧損子公司來拉高未來淨利，另向金管會提出如興交割時只需付頭期款，餘款則待收購後，經營績效若達到預估投資效益，再分期付績效款給JD控股公司，金管會因而於2017年1月13日同意。

    陳仕修觸特別背信罪

    檢方調查，如興收購後，明知兩公司2017年的稅後淨利，若加計其旗下項城夢爾羅公司的虧損，僅剩1449萬餘美元，比公開說明書所列短少577萬美元，如興根本不需支付績效款給JD控股公司，但陳仕修卻指示如興分2次匯款共1260萬美元（約台幣3.7億元）給JD控股公司帳戶，導致如興損失，涉特別背信等罪，依法起訴。

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