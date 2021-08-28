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    母載3子車禍翻車 2兒死 么兒截肢

    林姓單親媽媽，昨開福特休旅車載3子與黃男 駕駛的轎車擦撞，休旅車失控翻覆，救護人員 搶救送醫。 （讀者提供）

    林姓單親媽媽，昨開福特休旅車載3子與黃男 駕駛的轎車擦撞，休旅車失控翻覆，救護人員 搶救送醫。 （讀者提供）

    2021/08/28 05:30

    慟！夫去年病逝 2兒疑未繫安全帶拋飛陰陽兩隔

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣水林鄉39歲林姓單親媽媽，昨開福特休旅車載3名未成年兒子，到斗六參加「助養人相見歡」活動，出門沒多久就在一處產業道路，與黃男駕駛的轎車擦撞，休旅車失控翻覆，後座大兒子與二兒子疑未繫安全帶，摔出車外傷重不治，副駕駛座小兒子右前臂開刀截肢，林婦顏面受傷與小兒子仍在醫院治療。

    林婦是水林幼兒園老師，去年10月從事水果切盤生意的丈夫病逝，她擔起獨力扶養3個小孩的重荷，今年暑假後14歲大兒子、13歲二兒子分別升國三及國一，9歲小兒子升小四；家中還有80歲婆婆及打零工為生的小叔。

    單親媽顏面受傷送醫

    林婦昨上午載孩子們外出，小兒子坐副駕駛座，另2個兒子坐後座。警方初步調查，林婦的休旅車行經水北村顏厝部落一條產業道路時，與黃男駕駛的轎車擦撞，休旅車失控翻覆，轎車車頭受損。

    事故發生後，林婦坐後座的2個孩子彈出車外，失去呼吸心跳，送醫不治；坐副駕駛座的小兒子右前臂開放性骨折，緊急開刀截肢，林婦顏面受傷，可能要開刀，黃男無大礙。

    警方表示，現場路口無監視器，車禍原因須再釐清，彈出車外的2個孩子，研判未繫安全帶。

    幼兒園同事說，林婦很疼愛孩子，幾天前就已請假，表示昨天要帶兒子們參加與助養人相見歡的活動，孩子們也很期待，未料竟發生事故。

    未繫安全帶致死率高

    警方表示，據統計，未繫安全帶出意外致死率是繫安全帶的3.6倍以上，提醒民眾上車後，不管是駕駛還是前、後座乘客，務必繫好安全帶再上路。

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