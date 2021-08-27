夭壽人蛇集團 軟禁越南女移工賣淫

方救出4名20多歲逾期居留的越南籍女子。（記者鄭景議翻攝）

2021/08/27 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局婦幼警察隊日前接獲情資，有人蛇集團控制軟禁多名越南女移工賣淫，警方蒐證後，昨凌晨前往桃園市中壢區某商辦大樓救出4名20多歲的逾期居留越女，逮捕38歲張姓女子，依人口販運、妨害風化罪嫌將張女送辦。

騙她們雇主死亡 仲介費仍要付

警方追查，該人蛇集團兼營非法仲介，越南女子以為只是單純來台當移工，未料抵台後，集團騙她們雇主死亡，但仍要支付仲介費，越女們拿不出仲介費，被迫下海接客。張女供稱，該商業大樓套房為營業場所，越女以每次性交易3000至5000元代價賣淫，她收一半佣金，1日營業額約10萬元。

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4女證件遭沒收 遭囚套房日日接客

人蛇集團為控制賣淫女，沒收她們的證件及控制手機使用時間，4女被軟禁在商辦大樓內隔間套房，外出都遭監控，只能持續接客，因眾女不敢不配合，未遭動粗或餵毒。

警方指出，該集團還有共犯，懷疑破獲地點只是其中一個據點，可能還有其他據點及犯行，全案將擴大偵辦。

據了解，婦幼隊當初接獲情資後，報請桃園地檢署指揮偵辦，結合刑警大隊特勤中隊、基隆市專勤隊等警力，前往該商辦大樓攻堅，破門後救出4女。

警方將38歲張姓嫌犯依人口販運及妨害風化罪嫌法辦。（記者鄭景議翻攝）

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