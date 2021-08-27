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    非法買賣牛樟 生技老闆罰3.2億創天價

    檢方查扣牛樟珍貴林木裝貨櫃計畫出口中國。（檢方提供）

    檢方查扣牛樟珍貴林木裝貨櫃計畫出口中國。（檢方提供）

    2021/08/27 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕打擊盜伐國有林班地珍貴林木，司法從重給予制裁！奩晟生技公司負責人林俊雄，買賣遭盜伐、無來源證明的牛樟、烏心石、櫸木等台灣珍貴林木，除被橋頭地院依違反森林法重判2年6月，還併科3億2000萬元的天價罰金，創下史上違反森林法最高罰金紀錄。

    判決指出，林俊雄於2017年6月21日，先向鄭姓業者購買遭盜伐、無來源證明的牛樟木等珍木，之後再於自家住處，以每公噸15萬元價格轉手賣給陳姓生技業者；陳先交付訂金300萬元，相約同年7月11日前交貨，並以貨櫃從高雄港載運至基隆報關，出口中國。

    打擊盜伐 還判刑2年半

    專案小組於2017年8月間，同步在高雄市仁武、大社、旗山、六龜、甲仙及屏東土庫等地區，搜索藏放貴重林木的儲木場，當場查扣牛樟、烏心石、櫸木等大批珍貴林木；此外，集團趁著颱風夜報關，試圖銷贓出境，被檢方在高雄碼頭截下6個貨櫃、逾百噸的牛樟。

    案經橋頭地院審理4年，近日宣判，將集團首腦林俊雄依森林法判刑2年6月、併科3億2000萬元罰金；另鄭姓業者與林俊雄父親（已歿）交易一批烏心石及牛樟木，鄭被判1年徒刑、併科100萬元罰金。本案可上訴。

    檢方在儲木場查獲大批珍貴林木。（檢方提供）

    檢方在儲木場查獲大批珍貴林木。（檢方提供）

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