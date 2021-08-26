警攻堅逮15煞 主嫌5萬交保了

警方逮捕黃嫌。（記者許國楨翻攝）

2021/08/26 05:30

暴力亂入台中東協廣場管委會改選

〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕有「台中小東南亞」稱號的東協廣場本月13日改選管委會主委，卻闖入9名惡煞打傷總幹事，引起社會譁然，檢警前天攻堅將45歲黃姓男子等15名黑幫份子檢肅到案，並將黃男提報治平對象，警方懷疑黃嫌等人覬覦該廣場經營權，以暴力介入選舉，不排除幕後有「影武者」教唆。

疑有藏鏡人 檢不排除抗告

檢方聲請羈押黃嫌，台中地院卻以5萬元交保，檢方將在收到裁定書後，決定是否抗告。被毆傷的68歲胡姓總幹事昨表示，管委會譴責暴力，期待檢警能將此案內幕查得水落石出。

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據了解，位於台中火車站前的東協廣場原名第一廣場，近年管委會轉虧為盈，累積1600多萬元的管理基金，引各方覬覦。13日管理委員與主委選舉，有林姓與簡姓兩派人馬競爭，當天開會改選主委時，有9名惡徒闖入，對胡姓總幹事拳打腳踢，持椅子砸頭，致胡男腦震盪。

主嫌稱飲酒糾紛 檢警存疑

檢警調查，此一暴力事端是以具幫派背景的黃男為首，覬覦該廣場經營權，前天將黃嫌與共犯等15人檢肅到案。黃嫌辯稱，他先前到東協廣場喝酒，與胡起糾紛，當天才會率眾討公道，檢警不採信其說詞。

惡煞另涉多起暴力討債

檢警還查出黃嫌等人涉嫌暴力討債，去年8月間，黃嫌對夜市擺攤的一名被害人，以提供工作機會為由，再以辦事不力導致損失，逼迫簽下面額500多萬元的本票，再暴力威逼償還債務，陸續強索現金100多萬元。今年4月間，許姓被害人也被黃嫌等人以蒙受損失為由，強逼簽立1000多萬元本票及借據，並毆打成傷。全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財及傷害等罪名，向法院聲請羈押黃嫌，另8人各以2萬至12萬元交保，其餘請回。不過，台中地院裁定黃嫌5萬元交保，限制住居。

胡姓總幹事指出，暴徒宣稱以前到東協廣場喝酒時跟他起糾紛，才會率眾施暴，但他根本不認識這群人，「可能是誤會或認錯人」。

警方攻堅逮人。（記者許國楨翻攝）

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