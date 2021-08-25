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    「不給錢不發照」索賄500萬 公路總局工程司遭約談

    交通部公路總局中壢工務段工程司林志順，被檢舉 利用核發挖掘公路許可證權限向4家業者索賄。圖 為示意圖。 （資料照）

    交通部公路總局中壢工務段工程司林志順，被檢舉 利用核發挖掘公路許可證權限向4家業者索賄。圖 為示意圖。 （資料照）

    2021/08/25 05:30

    〔記者王定傳、錢利忠／綜合報導〕交通部公路總局中壢工務段工程司林志順，被檢舉利用核發挖掘公路許可證權限，透過中間人傳話給業者「照規矩來」、「不給錢就不發照，敢偷施工每次至少罰15萬元」，再利用白手套向4家業者索賄近500萬元；新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處發動搜索，並約談林志順等19人，全案依貪污治罪條例「藉勢藉端勒索財物」等罪嫌偵辦。

    利用白手套向4業者索賄

    本案起於經營機電公司的鄭姓業者，去年從台電公司輸變電工程處北區施工處，標下總工程款達2億元的「大潭—林口線」等5件電纜機電工程標案，不料鄭男按程序申請路證受阻，隨後即有人傳話「不給錢就不發照」等，而且一名自稱是林志順代理人的黃姓業者，出面找上鄭。

    業者及下包商擔心未取得路證，恐影響工程進度導致損失，被迫陸續交付數十萬至百餘萬元不等金額，不到1年時間交付近500萬元。全案會曝光，是因為還有其他業者付了錢後，竟仍遭索賄，認為欺人太甚，向調查局檢舉。

    貪污重罪可判無期徒刑

    檢肅黑金專組檢察官劉恆嘉昨指揮調查幹員，兵分13路搜索公路總局中壢工務段辦公室、林的住居處等處，查扣帳冊等物，約談林志順等9名被告及10名證人到案，漏夜追查中。「藉勢藉端勒索財物」為貪污重罪，刑度為10年以上至無期徒刑、得併科1億元以下罰金。

    為維護道路平整及管線品質，廠商如需挖路埋管線，須事先向公路總局申請開挖，公路總局各區養護工程處所轄工務段，是審核道路開挖權限的主管機關。

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