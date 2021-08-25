6類重案受害人 可聲請掌握加害人現況

司法院與法務部共同致力建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，被害人可以主動提出聲請，即時獲知、掌握完整正確的案件資訊。（記者吳政峰攝）

2021/08/25 05:30

提升訴訟程序主體地位

〔記者吳政峰／台北報導〕我國刑事政策長期偏向被告，輕忽被害人權益，屢遭批評，司改國是會議因而要求司法院與法務部建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」。司法院昨指出，性侵、殺人等6類重大刑案的被害人將可透過此平台，可即知訴訟進度與被告動態，提升被害人的程序主體地位。

被害人刑事訴訟資訊獲知平台啟用

過去刑事案件被害人，通常是被動接到法院的開庭通知，才能獲得關於案件審理的片面資訊；如果有資訊落差，被害人對於刑事程序及自身安全，往往感到惶恐不安、難以決定或甚至放棄到法院陳述意見、參與程序或行使其他訴訟上的權利。

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有鑑於此，司法院與法務部致力建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，7月1日啟用。被害人若想即時獲知、掌握完整正確的案件資訊，可在偵、審中分向檢方或法院聲請，除適時參與相關程序，並能及時採取因應作為。

少年刑事案件不適用

司法院近日發布「法院辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台業務應行注意事項」，殺人、重傷、強盜、擄人勒贖、性侵害、或經法院認為攸關被害人權益的案件被害人，可提出聲請，但少年刑事案件不適用。

平台提供的案件資訊，包括準備及審判程序期日、有關強制處分的決定、通緝及撤銷通緝、宣判期日及結果、移審、移送執行等。被害人若無行為能力、限制行為能力甚至不幸死亡，其配偶、直系血親、三親等內的旁系血親、二親等內的姻親或家長、家屬亦可提出聲請。

聲請人具狀聲請後，法院將密封全卷，以電子郵件發送案件資訊給聲請人，聲請人也可至該平台網頁查詢案件資訊；法院認為必要時，例如聲請人屬資訊弱勢，得併以其他方式提供資訊；聲請人若不想再收到通知，亦可具狀聲請終止。

法務部表示，檢察官給符合條件的重案被害人傳票，上面將附加一組QR碼，被害人即可掃描下載表格聲請。

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