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    逾追訴期前破案 檢警上完香撈獲骸骨

    警方向魚池旁的土地公祭拜，祈求順利讓死者沈 冤得雪。 （記者蔡彰盛攝）

    警方向魚池旁的土地公祭拜，祈求順利讓死者沈 冤得雪。 （記者蔡彰盛攝）

    2021/08/25 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣郭姓婦人19年前將郭姓兒子棄屍魚池內，卻向警方謊報失蹤，一開始新竹市警局少年隊接到這起失蹤人口協尋案，由於遍尋不到郭男的身分軌跡，起初擔心孩子被賣掉而改名，然而包括向各單位函查其就學紀錄、申請健保卡紀錄等，都付之闕如，以身分證號碼去追也都沒有，這才驚覺「事情大條了！孩子很可能已經不在人世」！

    生母郭女與同居人顏男分手後，雙方又各自組織家庭，沒想到19年後，2人共同將男嬰棄屍魚池的罪行，被檢警戳破，在追訴到期前將2人繩之以法。

    檢警專案小組起初對打撈沉在魚池底下長達19年的2個月大男嬰骨骸，認為「難度極高，幾乎不可能」！原因是嬰孩的骨頭組織相當脆弱，19年時間可能已所剩無幾，加上這處魚池曾經大幅整修過，面積達3分之2，讓專案人員一聽，心都涼了半截，因為他們只剩下3分之1的機會，能找到孩子的骨骸。

    為此專案人員在打撈初始，就到池塘邊的一處土地公廟上香，祈求神明相助，讓檢警能順利破案，讓孩子沉冤得雪。

    最後怪手果然挖到1個破飼料袋，袋中有7、8塊骸骨，且位置距離道路不遠，符合顏男所稱2人將裝著嬰屍的飼料袋，加入磚塊拋進魚池的說法。

    儘管尋獲疑似男嬰骨骸的組織，檢警仍低調表示，仍需等比對結果出爐。

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