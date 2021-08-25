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    孩童沒入學未列管 教育單位嚴重疏失

    檢警把魚池水抽乾，於底部污泥搜尋男嬰骨骸。 （記者蔡彰盛攝）

    檢警把魚池水抽乾，於底部污泥搜尋男嬰骨骸。 （記者蔡彰盛攝）

    2021/08/25 05:30

    〔記者黃美珠、蔡彰盛／竹縣報導〕新竹縣郭姓婦人19年前將死亡的2個月大兒子沉屍魚池，郭婦當初是在南部為從母姓的兒子報戶口，報了戶口之後未再遷移，未料學齡到未入學，竟未被戶口所在地方政府教育單位列管，郭男恍如人間蒸發，若不是郭男的兵役年齡將屆，郭母因為害怕而謊報，這起魚池沉屍案還不知何年何月才會重見天日。

    新竹縣教育處官員表示，學童到了入學年齡而未報到入學，校方在開學第一週，應該要進行家訪輔導入學，如果學童父母拒絕或沒有讓孩子就學，校方應轉知戶籍所在的鄉鎮市公所，啟動公所的「強制入學委員會」，配合村里長持續對家長進行輔導。

    據了解，本案郭女雖有將孩子郭男在南部報戶口，也就是出生登記，孩子死後，她就搬離新竹縣，到外縣市重組家庭，開始新的人生，不過孩子的戶籍部分沒有隨之更動，一直在原本報戶口的戶政機關，因此為何會沒有學籍、也未被列管，讓檢警納悶，懷疑是該戶政單位聯絡不到人在北部的郭女緣故。但無論何種情況，行政上都有嚴重疏失。

    官員表示，依現有全國流程，郭女報戶口的南部縣市，其教育單位如未列管本案，恐有責任。

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