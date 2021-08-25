男嬰悶死 沉屍魚池19年 母與前男友鬼月祭拜 警活逮

新竹魚池沉屍案時序

2021/08/25 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣郭姓婦人19年前生子，男嬰2個月大時因顏姓前男友疏於照顧悶死車內，郭、顏將男嬰放進飼料袋加磚塊，棄屍魚池，10多年後郭婦兒子已屆役齡，郭婦擔心東窗事發，向警方謊報兒子2歲時被生父抱走失蹤。新竹市警方追查突破郭女心防，她坦承棄屍，檢警上週開挖，在池底污泥中挖出疑似嬰孩骨骸，已採樣進行親子鑑定。

本案於今年12月，即將屆滿20年追訴期，這起魚池沉屍案能在沉冤19年後真相大白，檢警咸認2人冥冥中逃不過法律的制裁，全案由檢方依過失致死、遺棄屍體等罪偵辦。

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兵籍調查 生母謊報兒被生父抱走失蹤

2019年郭女因兒子郭男已18歲，接獲戶政機關通知兵籍調查，她嚇得前往新竹市警局，謊報兒子2歲大的時候，被生父抱走從此下落不明；她並稱當年交往複雜，懷孕後結識顏男，2001年10月把孩子生下來，無法確定孩子生父是誰，所以孩子跟她姓郭，當初在南部為孩子報戶口，後來她和顏男分手，各有家庭。

警方過濾發覺，郭男包括就醫、入學等紀錄完全沒有，案情可疑，經提示證據，終於突破郭女心防，她坦承孩子出生2個月後就死了；但顏男全盤否認，檢警決定跟監，果然發現農曆7月半前夕，顏男偕郭女前往一處池塘邊焚香祭拜，此時警方現身，顏男嚇一大跳，也終於說出男嬰當年2個月大時，被他帶去工作場所，放在車子後座，幾小時後回車上，發覺孩子已被悶死，才與郭女決定棄屍。

警方跟監 棄屍男嚇壞坦承犯行

被告供稱，2人當時租住在新豐火車站附近，便往靠海的郊區找棄屍地點，找到一處魚池將男嬰放進飼料袋，袋內再放磚塊，讓孩子沉屍池底。詭異的是，顏男帶郭女祭拜的魚池，並非真正棄屍地點，疑因郭女對當地不熟，已記不起準確地點，加上顏男心中有鬼，不敢回到真正的現場。

挖出骸骨進行親子鑑定DNA比對

顏男後來帶警方前往真正棄屍的魚池，檢察官指揮警方抽水開挖，鑑識人員從怪手挖出爛泥堆中的一個飼料袋裡，發現疑似嬰孩的骸骨，初步鑑驗為人骨，法醫研究所隨即採集骸骨組織，與郭女進行親子鑑定DNA比對。

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