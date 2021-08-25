服社勞造假 富商翁茂鍾交保、限制住居

2021/08/25 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南富商、佳和集團董事長翁茂鍾，9年前捲入炒股等案被判刑1年、獲准到台南警所做社會勞動，卻勾結警所幹部、員警造假紀錄，被檢察官起訴、收押。台南地院24日上午開庭，翁重申認罪、不會逃亡，向社會道歉，會用餘生多做公益，盼法官從輕量刑，並讓他交保。

台南地院合議庭開庭後諭知此案將於9月7日下午宣判，准翁50萬元交保，但要翁限制在台南官田工廠住處住居，在宣判前須每天到麻豆警分局報到1次。翁的委任律師與其公司多位員工在開庭後為翁繳交50萬元保證金，在翁步出法院時，員工紛紛舉手為翁遮擋鏡頭，翁未發一語快步走上車子離去。

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翁茂鍾涉偽造文書、做假社會勞動案，昨上午在台南地院開庭，收押中的翁與同案被告、南市警局官田分駐所前副所長楊博賢都出庭應訊。翁、楊兩人都說認罪、沒有意見。

公訴檢察官強調，翁在檢方偵查時否認犯行，到法院審理才認罪，偵查時翁提出一些資料，如今又說都不記得、記憶突一夜消失，是否真誠認罪？讓人質疑；他也未明確交代到官田所執行社勞的細節，勞動時數不實，破壞社勞制度，要求合議庭判翁2年以上徒刑。

與公懲會前委員長石木欽等多位司法官有不當往來及送禮、飲宴的翁茂鍾，被爆出有27本詳列與司法官、警、調、民代及官員往來的筆記本，籠絡名單逾200人，涉幫官員們「喬事」的現代版《百官行述》，醜聞重創我國司法形象。據指出，翁還另涉其他4大案，都在偵查中。

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