為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    服社勞造假 富商翁茂鍾交保、限制住居

    2021/08/25 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南富商、佳和集團董事長翁茂鍾，9年前捲入炒股等案被判刑1年、獲准到台南警所做社會勞動，卻勾結警所幹部、員警造假紀錄，被檢察官起訴、收押。台南地院24日上午開庭，翁重申認罪、不會逃亡，向社會道歉，會用餘生多做公益，盼法官從輕量刑，並讓他交保。

    台南地院合議庭開庭後諭知此案將於9月7日下午宣判，准翁50萬元交保，但要翁限制在台南官田工廠住處住居，在宣判前須每天到麻豆警分局報到1次。翁的委任律師與其公司多位員工在開庭後為翁繳交50萬元保證金，在翁步出法院時，員工紛紛舉手為翁遮擋鏡頭，翁未發一語快步走上車子離去。

    翁茂鍾涉偽造文書、做假社會勞動案，昨上午在台南地院開庭，收押中的翁與同案被告、南市警局官田分駐所前副所長楊博賢都出庭應訊。翁、楊兩人都說認罪、沒有意見。

    公訴檢察官強調，翁在檢方偵查時否認犯行，到法院審理才認罪，偵查時翁提出一些資料，如今又說都不記得、記憶突一夜消失，是否真誠認罪？讓人質疑；他也未明確交代到官田所執行社勞的細節，勞動時數不實，破壞社勞制度，要求合議庭判翁2年以上徒刑。

    與公懲會前委員長石木欽等多位司法官有不當往來及送禮、飲宴的翁茂鍾，被爆出有27本詳列與司法官、警、調、民代及官員往來的筆記本，籠絡名單逾200人，涉幫官員們「喬事」的現代版《百官行述》，醜聞重創我國司法形象。據指出，翁還另涉其他4大案，都在偵查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播