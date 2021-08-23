惡煞國道逼車竟開槍 駕駛左手中彈驚逃

李男車輛右側車窗被子彈 擊碎，李男緊握中彈的左 手腕，女友報案。 （民眾提供、記者歐素美 翻攝）

2021/08/23 05:30

〔記者歐素美、陳冠備／綜合報導〕國道驚魂！李姓男子開車載著女友行經國道一號台中路段時，疑似在變換車道時引起後方車輛不悅，李男被逼車閃燈從內側切到中線，竟遭對方開槍，右側車窗被打爆，李男左手腕遭子彈擊中，驚逃下交流道報案。國道警察根據李男供述，目前已鎖定特定車輛追查，並朝殺人未遂罪偵辦。

疑變換車道引後方車不滿

二十一日晚間九點左右，住在桃園市的二十六歲李男駕駛LEXUS自小客車載著女友南下台中，李男向警方供稱，車子行經國道一號豐原到大雅路段時，後方一輛車高速逼近，並狂閃大燈十多秒，他從內側車道切到中線，不料對方竟也開到外側車道搖下車窗，隨即聽到「碰」一聲，遭對方持槍射擊，李男大叫「我好像中彈了」，子彈穿過副駕駛座，擊中李男左手腕。

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子彈飛過副駕駛座擊中駕駛

李男嚇得趕緊飛車逃命，將車子開下大雅交流道，停在大雅區中清路求援。李男下車時用右手緊握受傷的左手，並到路旁民宅求救，但找不到人，趕緊再向停等紅燈的機車騎士詢問：「這是哪裡？」穿著緊身洋裝短裙的女友也著急下車，拿著手機報案，並到後座拿出衛生紙為李男止血，兩人在路旁等候警消到來。

李男被送往中港澄清醫院急救時意識清楚，無生命危險，醫師在其手中取出金屬碎片，但警方初步並未在車內發現彈頭，懷疑是改造槍枝所為。

駕駛稱不認識行凶歹徒

李男稱並不認識行凶的歹徒，但有看到對方的車型，強調只是南下找朋友玩，沒想到竟發生這種事，心情大受影響。李男女友則表示，對方好像故意要較勁。

警方朝殺人未遂罪偵辦

國道警三隊初步調查，該意外是兩車因行車糾紛引起，雙方並沒有競速，但李姓駕駛疑似在變換車道時引起後方車輛不悅，而遭對方開槍。據被害人供稱，肇事者行凶後立刻逃逸，經調閱監視器已掌握嫌犯車輛，目前全力追緝中。該起槍擊案造成用路人生命危險，不僅違反公共危險罪與槍砲彈藥刀械管制條例，警方也會朝殺人未遂罪偵辦。

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