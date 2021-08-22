應付來亂的女線民 警給假三聯單遭判刑

楊姓偵查佐開立假的報案三聯單，觸犯公務員登載不實罪被判刑。（資料照）

2021/08/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台中市刑警大隊楊姓偵查佐，在新竹市任職時，吸收張姓女子做為線民，但張女精神狀況不佳，使得楊員受不了而疏離她，張女盛怒到處檢舉他，還跟楊員報案自稱遭到前男友恐嚇取財；楊為了安撫她，假裝勾選報案三聯單，並虛偽填寫紀錄表證明已受理，實則「攏係假」，觸犯公務員登載不實罪，東窗事發後被判刑1年2月，日前再因侵害政府信譽，被懲戒法院判處降2級改敘。

女線民上警局查進度

警員登載不實曝光

楊員2017年間結識張女，原把她當線民，但她提供的情資多無憑據且不可靠，常害楊白忙一場，從未破獲犯罪，加以張女情緒不穩，楊員決定疏遠她，張女暴怒，四處檢舉他，楊員不堪其擾。

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2018年間張女打電話給楊員，自稱遭到前男友恐嚇取財，前往台中市某派出所報案，值班員警卻不受理；楊員為了安撫她，在「受理各類案件紀錄」上虛偽填載資料，誆稱已製作筆錄、並通知台中警方，還假勾「開具報案三聯單」，把紀錄表交給張女，騙她說已受理。

沒想到張女拿著紀錄表去台中市警局查進度，警方查遍都沒報案紀錄，楊員的荒唐行為才曝光。台中地院將楊員判刑1年2月，認定他只是單純為了安撫線民而犯罪，給予緩刑3年、支付公庫10萬元確定。懲戒法院另認定楊侵害政府信譽，判降2級改敘。

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