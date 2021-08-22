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    首頁　>　社會

    存8600萬泰達幣 遭駭客轉走

    嘉義市劉姓商人雲端帳戶約值台幣8600多萬的泰達幣，遭駭客入侵轉出。（彭博資料照）

    嘉義市劉姓商人雲端帳戶約值台幣8600多萬的泰達幣，遭駭客入侵轉出。（彭博資料照）

    2021/08/22 05:30

    嘉義商人急報警、跨國凍結 1300萬已被盜領

    〔記者林宜樟、邱俊福／綜合報導〕嘉義市劉姓商人在美國泰達幣公司開設雲端帳戶，存入價值約三○八萬美元（約台幣八千六百萬元）的泰達幣，上月間發覺帳戶內泰達幣疑遭駭客全數轉出至他人雲端帳戶。經報警及跨國向泰達幣公司通報後，雖緊急凍結二百六十萬美元泰達幣，但仍有近五十萬美元（約台幣一千三百萬元）泰達幣已遭提領。

    錢被轉走 重設密碼擋不了

    嘉市警方調查研判，駭客有可能是駭入劉男與其幹部的重要商務用通訊群組，進而掌握帳號密碼及信箱等資料，全案正透過駭客ＩＰ等展開偵查。

    劉男從事兩岸三地投資，有客戶將三百多萬美元換成泰達幣，存入劉男在泰達幣公司開設的雲端帳戶；而要移動帳戶內泰達幣，除了密碼，還要到電子信箱內確認其認證碼，才能交易，相關帳號、密碼與信箱等資料，由劉男本人與重要幹部保管。

    剩260萬美元 還無法領回

    劉男上月發覺帳戶內的泰達幣，陸續被轉到他人的不止一個帳戶，重設密碼無法阻止，最後全被轉走。目前近二百六十萬美元泰達幣暫時被凍結，但劉無法領回，刑事警察局國際科已透過駐美聯絡官與美國警方連繫，協助向泰達幣公司洽談該筆泰達幣解凍、歸還受害人事宜。

    疑駭入通訊群組 偷帳密

    泰達幣被稱USDT，由泰達幣公司於二○一四年發行，和價格波動大的其他虛擬貨幣不同的是，一泰達幣的價值與一美元相同，屬於穩定幣。

    國內曾發生歹徒利用交易泰達幣進行犯罪，比如葉姓男子前年底欲向賣家購買泰達幣，卻遭假交易、真搶劫；今年八月警方在桃園市破獲虛擬貨幣詐騙集團，誘騙民眾投資泰達幣。

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