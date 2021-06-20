爬抹茶山失蹤3月 越籍媽媽尋獲半截屍

阮女（左）平時很熱衷參與農會活動，登山失蹤近3個月後終於尋獲遺體。（記者林敬倫翻攝）

2021/06/20 05:30

〔記者吳仁捷、蔡昀容、闕敬倫／綜合報導〕嫁來台灣多年的越籍媽媽阮潘錦成，3月間獨自攀登宜蘭縣抹茶山失蹤，她失聯前傳手機影片給兒子，慌張地說：「寶貝，媽媽迷路了嗎？…沒有看到人啊，是不是迷路了？」畫面讓人看了相當揪心。消防與義消人員共發動13次搜尋未果，前天傳出不幸消息，證實阮女罹難。

被登山界敬稱為「小五」教官的新板山搜義消分隊長劉崑耀，當初全程參與搜救，直到本月初數場大雨，翡翠水庫上游發現一具僅剩下半身的浮屍，劉崑耀直覺認為無名屍極可能是在宜蘭、新北交界失蹤的阮女，經家屬採驗DNA比對後確認。

請繼續往下閱讀...

45歲阮女是宜蘭縣員山鄉農會的廚師，與丈夫育有2子。她於3月20日登抹茶山，爬至三角崙附近山域失聯，當時未攜登山裝備、也沒有充足糧食飲水與禦寒衣物，宜蘭縣消防局聯繫新北市消防局，展開聯合搜救。

教官提醒勿輕易下切溪谷

劉崑耀研判，阮女迷路後，急著下切到溪谷，極有可能下到新北坪林區四堵溪、姑婆寮溪，他曾率隊搜尋未獲，原打算前進到瀑布密集、最艱險的姑婆寮溪中游搜救，因碰上武漢肺炎疫情三級警戒，原定搜尋計畫暫緩。

劉崑耀籲登山迷途者，切勿輕易下切溪谷，以免遇險；他提醒，萬一迷途應原地待救，或在沿途樹枝上做記號、留下痕跡，以利搜救人員掌握足跡，增加獲救機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法