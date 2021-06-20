撞「老王」割喉再輕生 雙亡／ 綠雲罩頂 20多年前槍擊還不夠

王男開車埋伏（右），見鄭男（左）騎車出現時開車追上。（記者蔡昀容翻攝）

2021/06/20 05:30

判刑8年 出獄衝突不斷

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉日前發生2死命案，1名69歲王姓男子，20多年前因懷疑同鄉63歲鄭姓男子跟妻子有染，曾開槍射傷鄭男入獄，出獄後，2人多年來衝突不斷、積怨日深。前天上午王男駕車埋伏，先尾隨衝撞騎機車的鄭男，接著疑似再下車持刀砍殺，鄭男送醫不治，臉、頸都有刀傷；警方查出是王男所為，卻發現他稍後在樹林內輕生死亡。

持棍毆情敵 打到截肢

據悉，王、鄭2人都住在三星鄉萬德村，王懷疑妻子與鄭有染，早有嫌隙。20多年前，2人有傷害糾紛，王開槍擊中鄭的左肩，被判刑8年入獄、也導致與妻子離婚，王為了打官司，曾變賣田產。地方人士表示，多年來王男怨恨始終未解，曾持棍毆打鄭男，把鄭的腳打到截肢。

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駕車撞機車 下車再砍

村民說，王男有重聽、慢性病，近幾個月來心情低落，認為自己被周遭的人看不起，加上身體狀況逐漸走下坡，常叨唸自己活不久。鄭男是上將梨果農，每天早上會到三星市區買東西，前天原本已買好東西返家，發現忘記買愛孫想吃的巧克力，又騎車回市區，沒想到被埋伏的王男尾隨撞擊。

警方調查，王男前天上午7點多，在鄭男每天必經的中山路三段附近守候，2、3分鐘後看到鄭男騎機車出現，開車尾隨600、700公尺後加速衝撞，現場留下23公尺刮地痕，完全沒有煞車跡象。鄭送醫後傷重不治，王男則逃逸無蹤。

無隻字片言 同居人崩潰

警方原以為是車禍肇逃，但警、消發覺鄭的臉部與脖子有刀傷，研判不單純，調閱路口監視器後鎖定王男犯案，以車追人，前天下午在紅柴林產業道路旁找到王的車輛。稍後發覺王男在一處樹林裡輕生死亡，未留遺書。王男同居人得知噩耗，崩潰大哭。

檢警相驗，鄭男身上的多處撕裂傷應是車禍撞擊造成，臉部另有多處刀傷、頸部有1道明顯傷痕，傷口頗深，不排除撞擊車禍後再遭刀傷所致，將解剖釐清。

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圖為作案車輛。 （記者蔡昀容翻攝）

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