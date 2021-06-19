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    迷幻蘑菇超毒 有人錯亂跳樓

    迷幻蘑菇是二級毒品。（記者張軒哲翻攝）

    迷幻蘑菇是二級毒品。（記者張軒哲翻攝）

    2021/06/19 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕保三總隊在高雄查獲「迷幻蘑菇」栽種場，警方說，西洛西賓（迷幻蘑菇）含有裸蓋菇鹼及脫磷酸裸蓋菇素，可干擾大腦神經系統的信號傳遞，具有強烈迷幻作用，施用後會產生多重幻覺加疊及時空錯置，且藥效影響甚長，對服用者所產生精神病性障礙最長可達1年，甚至可能危及性命，呼籲國人千萬不要碰觸。

    相較於大麻，迷幻蘑菇目前在毒市流通比較少，之前有其他警政單位查獲民眾試驗性的栽植，還未流通販售就被破獲。

    警方說，施用迷幻蘑菇的人，多數是曾在歐美國外旅居時接觸到，因迷幻效果很強，國外曾發生有人服用後，有如飛翔般，結果從高樓處墜樓死亡案；也有使用者的肝腎等器官，受到嚴重傷害。

    至於被告陳男用來培植的「孢子印」（spore print），也可稱作孢子紋，它是指高等菌類的孢子集中散落、沉積在某一接收處所形成的印跡。

    真菌的孢子就像植物的種子一樣，是它們繁衍後代、生生不息的秘密武器。對於許多呈傘狀的真菌來說，它們的「小傘」下面常常會有放射狀排列的菌褶，而成千上萬的孢子就藏身在其中。

    趁這些孢子未離開之前將蘑菇採回來，去掉菌柄，將菌蓋扣在紙上，過一段時間後，紙上就會留下一層清晰的孢子印跡，即「孢子印」。

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