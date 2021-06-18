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    3屆立委官司不斷 與議員老婆離了

    蔡豪（左），已和屏東縣議員宋麗華（右）離婚。（資料照，記者李立法）

    蔡豪（左），已和屏東縣議員宋麗華（右）離婚。（資料照，記者李立法）

    2021/06/18 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕捲入性侵案被判刑4年10月定讞的前立法委員蔡豪，擔任過3屆立委，曾加入國民黨、無黨團結聯盟、國會政黨聯盟等政黨，政商人脈雄厚、為人霸氣，但從政10餘年來司法纏訟不斷，最後落得與妻子宋麗華離婚，如今又因性侵案，將再次入獄。

    出身眷村的蔡豪早期從事房仲業，與東森集團總裁王令麟關係不錯，曾涉入台開公司購地弊案。1998年首度在屏東以無黨籍參選立委，一戰成名；2004年競選立委連任時，更因招待7百多名樁腳、選民搭麗星郵輪出國遊玩，引發爭議。

    蔡豪在2008年競選第4任立委連任失利後，2009年與妻子宋麗華分別在不同選舉區當選屏東縣議員，創下地方史上首次夫妻一起當選縣議員的紀錄。

    但蔡豪因為賄選，2014年被最高法院判處有期徒刑4年確定入監，從此斷送了政壇之路。

    2017年，蔡豪與空姐出身的宋麗華離婚；2018年國會政黨聯盟成立，蔡豪曾擔任該黨首任副主席。

    宋麗華目前仍是國民黨籍屏東縣議員。

    蔡豪在屏東縣政壇爭議性很大，早期與國民黨關係密切，後來因選舉恩怨，與國民黨漸行漸遠；失去公職後，政商實力逐漸式微，近年則定居高雄市。

    蔡豪昨得知判決結果後只表示，將與律師研議後再決定如何處理。

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