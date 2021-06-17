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    首頁　>　社會

    自爆上班七年都在混／航警丟差 撤警大研究所資格

    航警局安檢一隊警員陳以倫，寫炫耀文指自己上班七年都在打混；被航警局免職，警察大學研究所的入學資格也被撤銷。（資料照）

    航警局安檢一隊警員陳以倫，寫炫耀文指自己上班七年都在打混；被航警局免職，警察大學研究所的入學資格也被撤銷。（資料照）

    2021/06/17 05:30

    〔記者邱俊福、周敏鴻／綜合報導〕航警局安檢一隊員警陳以倫考上警察大學公共安全研究所，卻寫炫耀文指自己上班七年都在打混、過退休生活，原被記一支小過處分及調職，但警政高層認定他嚴重斲傷警察形象，警政署昨表示，航警局經考績委員會核議，認為陳員連六年考績乙等，歷任幹部均考核評語不佳，卻撰寫炫耀、浮誇不當言論，將他記二大過免職，署方會儘快開考績會核定；警察大學昨天也撤銷其入學資格。陳員一番自炫諷警，不僅無法就讀警大研究所，連飯碗也砸了。

    航警局也追究考核監督不周責任，將安全檢查大隊大隊長蘇茂智記過一次，改調內勤航空保安科長，直屬隊長吳金龍記過二次、改調內勤警務正。

    連累兩長官遭連坐

    警政署表示，航警局是依考績法規定，言行不檢致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者，得一次記二大過免職；署方召開考績會時，會給陳員陳述說明的機會，若他被免職且不服，可於免職令到達次日起，三十日內由署方向公務人員保障暨培訓委員會提起複審。

    警大昨召開招生委員會討論，以陳員於網路發布不當言論，被服務機關記過處分，決議撤銷他的複試資格；複試前被警大撤銷考試資格的情況，過去從未發生過。

    二○一七年間，兩名警官曾被警大公告撤銷他們的學士學位，警大表示原本在新北市三重警分局服務的兩名警員，處理酒駕肇事案，匿報改以「主動攔查取締」偽造敘記嘉獎一支，隔年考上警大二技後，新北地檢署獲報調查，依偽造文書罪起訴，並被法院判決有罪，校方依此撤銷兩人的學士學位與證書。

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