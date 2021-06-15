天上掉下陌生人 撞破屋頂骨折昏迷

許男疑從23樓墜落，撞破鄰居鐵皮屋頂。 （民眾提供）

2021/06/15 05:30

鄰居聽巨響驚見屋內躺一個人 報案求助

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年約二十出頭許姓男子，昨清晨疑自住處大樓的廿三樓頂樓墜樓，撞破緊鄰大樓的鄰居後院鐵皮屋頂，墜入屋內一樓地面，鄰居聽巨響驚見屋內躺了一個陌生人，嚇得報案求助，許男在救護人員趕抵時意識清楚，自述可能只有骨折而已，但經送醫傷勢突惡化，幸經搶救目前生命跡象穩定，仍在救治中。

調閱監視器發現許男走安全梯到23樓頂樓

警方查出，許男是住在隔壁大樓的二十多歲住戶，到他居住樓層按門鈴卻無人回應，經調閱大樓監視器發現，許男並未搭乘電梯，而是直接走安全梯到廿三樓頂樓，加上頂樓女兒牆牆緣有攀爬痕跡，研判應是自該處墜樓後，撞破鄰居的鐵皮屋頂落地，初步排除有外力造成，但許男有情緒控管上問題，警方已聯繫上家屬，釐清案發原因。

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台中市消防局昨晨七時許接獲有人墜樓受傷報案，報案民眾對救護人員說，稍早在家中突然聽到後院傳來一聲巨響，經查看赫見鐵皮屋頂破了一個大洞，還有一名男子躺在地上，位置剛好是在該戶的孝親房內，因狀況不明也不認識對方不敢靠近，只得打一一九報案求助。

救護人員直接進入民宅搶救，此時男子意識清楚，還能與救護人員對話，直說「我從二十樓墜落」，救護人員初步檢傷發現男子全身多處骨折緊急送醫，但到院後情況突急轉直下，男子因傷勢惡化陷入昏迷，幸經搶救恢復生命跡象，仍需住院開刀醫治。

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