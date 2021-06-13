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    桃園賭場大亨遭擄勒贖 少年董仔取得2千萬潛逃

    案發後八德警方陸續拘提涉案人士到案說明。（記者李容萍翻攝）

    案發後八德警方陸續拘提涉案人士到案說明。（記者李容萍翻攝）

    2021/06/13 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾經營地下期貨對賭盤口組織的黃姓「賭場大亨」，今年2月6日在桃園市八德區自宅附近遭人擄走，歹徒勒索5100萬元贖金，傳有道上兄弟居中斡旋，黃男於6天後獲釋，後續2度委人交付對方2千萬元現金。檢警查出全案起於黃男女兒與江姓友人的債務糾紛，陸續逮捕10餘名勒贖集團成員到案，但幕後主嫌指向尚未落網、綽號「少年董仔」的男子，其中6人近日被依擄人勒贖罪嫌起訴。

    據悉，黃男是桃園市角頭「黑人家族」成員，「黑人家族」發跡桃園區南門市場，以凶狠著稱；2019年桃園1件中古車行挾持人質案，「黑人家族」曾介入化解。

    檢警追查，全案與黃男本人無關，但「少年董仔」卻將腦筋動到黃的身上，2月6日與趙男等多人，分乘3輛出租車到黃男住處外埋伏，趁黃男駕車外出時包夾，將他拖出車外押走，黃被帶到大溪區石園路某處囚禁，「少年董仔」開出5100萬元贖金及逼迫黃簽下本票，傳言經道上兄弟居中斡旋，黃男獲釋後，委人交付2千萬元給擄人集團。

    警方雖逮捕10餘人，但「少年董仔」尚未落網，其中趙男等6人坦承犯案，桃園地檢署先行起訴，並對未到案者發布通緝；另有被告僅負責租車等，對擄人案不知情，獲不起訴。

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