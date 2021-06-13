大鬧防疫旅館 48詐騙犯罰190萬

48名詐騙集團昨解除隔離，檢警調大動作前往旅館拘提送辦。（記者黃佳琳翻攝）

2021/06/13 05:30

押返台灣 住鳳山隔離

〔記者黃佳琳／高雄報導〕48名在東歐北馬其頓共和國詐欺機房行騙的台灣年輕人，落網遣返回台後，被安排住進高雄市鳳山區一間防疫旅館，未料隔離期間竟大鬧飯店，除撕毀飯店床單、亂丟垃圾、串門子聊天，還用空紅茶包夾帶、及用棉被垂降偷渡香菸。旅館人員蒐證錄下一干人等的誇張行徑移請裁罰，高市衛生局一舉開出19張各10萬元罰單，總計開罰190萬元。

檢調指出，該集團今年1月陸續赴北馬其頓，包括工程師、撥話員等都是台灣人，由於犯罪地點遠在東歐，法務部國際及兩岸法律司今年1月及4月，兩度向北馬其頓請求司法互助，當地司法警察發動攻堅，逮捕48名台灣人；調查局派員前往東歐，將這一批被遣返的嫌犯押回台灣。

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48人於5月28日返台，隨後被安排住進鳳山區一間防疫旅館隔離14天，昨天凌晨隔離期滿，經PCR檢測均為陰性後，檢調對他們展開犯行偵訊。

無視防疫規定 鬧14天

不過，防疫旅館人員發覺這批人裡面有不少頑劣之徒，完全無視防疫規定，在旅館內瘋狂大鬧，把隔離當成度假，一方面請友人違規用空紅茶包夾帶香菸，在房間內不管禁菸令地大口抽菸，還不時走出房門到隔壁房串門子聊天。

其中數名犯嫌甚至將棉被集中給1名犯嫌，收集後將棉被相綁，彷彿電影情節般，自8樓窗外垂降至樓下偷渡香菸。

昨退房時，旅館人員還發現，這群騙徒房間內的床單遭撕毀外，甚至留下一地瓜子殼、垃圾，無奈地抱怨：「房間好像被鬼打到」，髒亂無比；旅館人員氣得痛斥這群人沒水準，最好能被法院判重刑，關一輩子不要出來害人。

高市開出19張罰單

總計14天隔離期間，衛生局開出19張各10萬元罰單；此外48人中，還有2人未繳付防疫旅館費用。

高雄檢調獲報，有台灣人到東歐北馬其頓共和國設立電信詐欺機房，在當地透過電話轉接至第三國，再轉回台灣或中國行騙，我國透過司法互助請當地警方攻堅逮人，再將48位台籍嫌犯遣返回台。

表格

詐騙集團成員大鬧防疫旅館，還用空紅茶包挾帶香菸。（記者黃佳琳翻攝）

押返台的48名詐騙集團成員大鬧防疫旅館，房間內髒亂不堪。（記者黃佳琳翻攝）

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