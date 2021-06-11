染疫猝死歸司法相驗？ 劍青檢改籲警署奧援

劍青檢改昨指出，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」為行政相驗、「醫院以外死亡」就是司法相驗，呼籲警政署統一全國相驗案件的做法，提供警察有力奧援。 （資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2021/06/11 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕疫情嚴峻，近日發生多起民眾在家猝死案件，員警聯絡當地衛生局，屢傳被以「非確診者」為由拒絕行政相驗及採檢；由基層檢察官組成的劍青檢改昨指出，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」為行政相驗、「醫院外死亡」就是司法相驗，呼籲警政署統一相驗案件的做法，提供警察有力奧援。

盼釐清與行政相驗界線

劍青檢改表示，依據行政相驗優先原則，近期可能染疫死亡的遺體，應依醫療法施行細則規定，通報所在地衛生所或各縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，基於防疫要求，更應對屍體進行PCR採檢；如經醫師認定是「病死」或「自然死」，由醫師直接開立死亡證明書，除非醫師認為無法開立死亡證明書，才請警察依刑事訴訟法規定，報請檢察官司法相驗。

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建議猝死者都應採檢PCR

劍青檢改認為，指揮中心提及猝死的個案是檢察官相驗，會紊亂體制，導致基層員警無所適從。

另對於台中高分檢今年5月仍派員到彰化地檢署進行業務檢查，一度引來劍青檢改批評。高檢署考量疫情嚴峻，昨宣布將停止本年度二審檢察署赴地檢署的檢察業務檢查，待疫情趨緩再進行。

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