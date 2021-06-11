為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    染疫猝死歸司法相驗？ 劍青檢改籲警署奧援

    劍青檢改昨指出，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」為行政相驗、「醫院以外死亡」就是司法相驗，呼籲警政署統一全國相驗案件的做法，提供警察有力奧援。 （資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

    劍青檢改昨指出，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」為行政相驗、「醫院以外死亡」就是司法相驗，呼籲警政署統一全國相驗案件的做法，提供警察有力奧援。 （資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

    2021/06/11 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕疫情嚴峻，近日發生多起民眾在家猝死案件，員警聯絡當地衛生局，屢傳被以「非確診者」為由拒絕行政相驗及採檢；由基層檢察官組成的劍青檢改昨指出，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」為行政相驗、「醫院外死亡」就是司法相驗，呼籲警政署統一相驗案件的做法，提供警察有力奧援。

    盼釐清與行政相驗界線

    劍青檢改表示，依據行政相驗優先原則，近期可能染疫死亡的遺體，應依醫療法施行細則規定，通報所在地衛生所或各縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，基於防疫要求，更應對屍體進行PCR採檢；如經醫師認定是「病死」或「自然死」，由醫師直接開立死亡證明書，除非醫師認為無法開立死亡證明書，才請警察依刑事訴訟法規定，報請檢察官司法相驗。

    建議猝死者都應採檢PCR

    劍青檢改認為，指揮中心提及猝死的個案是檢察官相驗，會紊亂體制，導致基層員警無所適從。

    另對於台中高分檢今年5月仍派員到彰化地檢署進行業務檢查，一度引來劍青檢改批評。高檢署考量疫情嚴峻，昨宣布將停止本年度二審檢察署赴地檢署的檢察業務檢查，待疫情趨緩再進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    大學教授扮國中女騙8童拍裸照 辯承受壓迫「顯可憫恕」 高院打臉
    2021/06/10 06:04

    大學教授扮國中女騙8童拍裸照 辯承受壓迫「顯可憫恕」 高院打臉

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    「正義小姑」大義滅親 怒掀哥哥和小三偷情
    2021/06/10 06:48

    「正義小姑」大義滅親 怒掀哥哥和小三偷情

    疫情嚴峻 法界人士建議設專責相驗小組
    2021/06/10 06:53

    疫情嚴峻 法界人士建議設專責相驗小組

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播