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    首頁　>　社會

    重懲砍3護確診男 法界：刑度上看10年

    表格

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    2021/06/11 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署昨依殺人未遂等罪起訴殺傷3名護理師的洪姓男子，建請法院從重求刑。律師黃祿芳表示，洪男手段凶殘，犯後態度惡劣，若無其他有利洪男因素，也未賠償被害人損害取得原諒，法院可能會從重量刑；若法院依檢方起訴事實及適用法條來判，會以殺人未遂等2罪來論處，合併執行刑可能上看8至10年。

    黃祿芳指出，洪男只因不滿要強制在病房隔離，就持利刃攻擊3名護理師要害，手段凶殘，顯可能造成死亡結果；護理師雖逃過一死，但傷勢嚴重，犯罪情節嚴重。且洪男犯後惡意羞辱其他護理師及員警，態度極惡劣，法院可能從重量刑。

    確診男不認錯

    觸殺人未遂等2罪

    至於受害者該如何即時確保自己求償權利？

    黃祿芳說，起訴後可儘快提起附帶民事訴訟請求損害賠償，也可一併聲請法院假扣押被告財產，以防止洪男脫產。

    刑事審理程序上，有無與被害人和解，是法院量刑考量的重要因素，被告若為爭取較輕刑度，通常會較積極籌款賠償，法院若認為適當，也會安排調解，讓被害人有機會早點取得賠償。

    本案起訴的罪名包括殺人未遂及違反醫療法，殺人未遂與既遂相同，可處10年以上徒刑至死刑，但法官判刑時，會依刑法第25條第2項「得減輕之」；醫療法中的「以強暴方法妨害醫事人員執行業務」罪，可處3年以下徒刑。

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