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    好毛⋯火裡有人影／小隊長執勤火燒車喪命

    網友分享 的照片中 ， 車門外 疑有明顯 人影。 （翻攝自 爆料公社 ）

    網友分享 的照片中 ， 車門外 疑有明顯 人影。 （翻攝自 爆料公社 ）

    2021/06/09 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局52歲少年隊小隊長謝政安偵辦控制少女性交易案，前天駕駛偵防車到台中，帶回監控設備返隊途中，於國道3號雲林縣古坑段，偵防車在路肩起火燃燒，謝員逃生不及，遭大火吞噬燒成焦屍；目擊網友PO文指出，看到車門打開，有人在旁邊打電話，以為人已逃出車外，有網友直呼：「好毛，正常人會在大火旁打電話嗎？」、「火焰呈現一個人形」讓案情增添懸疑。

    嘉市警局少年隊同事表示，照片中的人影神似謝政安，由於發生事故前，謝自台中拿資料回來，恐怕是為搶救資料又返回車上。不過，火燒車案疑點重重，包括車輛停放在路肩、無明顯撞擊痕跡，為何起火？駕駛座上發現焦屍，卻有路過駕駛拍到火燒車當下疑有人站在車門外打電話，且拖吊場業者看到車門疑有開門痕跡。

    離奇的是，嘉義市警方透過國道公路即時影像，看到車子暫停路肩，不久後冒煙起火畫面，卻未看到有人下車或返回車內畫面。

    嘉義市警察局督察長江建宏表示，火燒車原因、謝員是否曾逃出車外又返回車內，以及車門疑被打開痕跡，是大火高溫使車門變形？還是有人開門？諸多疑點由國道警察調查釐清。

    雲林地檢署昨囑託嘉義地檢署相驗，因屍體燒毀嚴重、身分難辨識，將於本週五解剖採檢，進行DNA比對。昨檢警相驗後，謝政安的太太及4名子女返回事故現場招魂，一度哭倒在地，警局將協助家屬處理後事、撫卹。

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